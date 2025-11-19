杉本哲太、韓国グルメを豪快に満喫 細い銀縁メガネ＆キメ顔に反響「うわぁーかっこいいし」「豪勢な夕食」
俳優の杉本哲太（60）が17日、自身のインスタグラムを更新。韓国で食事を楽しむ様子を公開し、ファンから多くの反響が寄せられている。
【写真】「バリ美味そう!!」韓国グルメを満喫する杉本哲太
投稿では、鉄板の上で焼けるホルモンやニラ、キムチを前に、キャップに細い銀縁メガネ姿で“キメ顔ショット”を披露。「コプチャン三昧バンザイ おいちかたー」と満足感たっぷりにコメントし、ハッシュタグには「#俺のインスタニラ度高め」と添えてユーモアを交えて投稿した。
続く写真では、食材がじゅうじゅうと焼ける動画や、ご満悦の表情を見せる自撮りショットも公開。煙の立つ鉄板と香ばしい音が聞こえてきそうな、“韓国満喫ショット”となっている。
コメント欄には、「バリ美味そう!!」「ニヒルな微笑みありがとうございます」「哲太さん、スタミナつきそうなメニューですね〜」「うわぁーかっこいいし」「豪勢な夕食ですね」「秋〜冬になる時期、体調を崩さない様に」など、投稿に反応するファンの声が多数寄せられた。
