懐かしの掃除グッズがSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】懐かしい～たしかに使いやすかった気もします

「学校の掃除の時、これだったの僕だけ...？ 無性に使いたくなって探したら800円で買えてコスパ神だった」



と件の掃除グッズを紹介したのは3Dプリント作家、3Dプリント系YouTuberのかにかにパニックさん（@kani_3DP）。



「自在ホーキ」「フロアブラシ」などの商品名で販売されている、柄の先にT字型の短毛のブラシをつけたこのほうき。学校の掃除の時間にはよくお世話になったが、大人になるとなかなか見かけないものだ。子供の頃は特に気にもしなかったが、そんなに優れた性能だったとは…。



かにかにパニックさんにお話を聞いた。



ーー自在ホーキのおススメポイントは？



かにかにパニック：長く持ち易い柄と自然と地面に沿ってくれる先端、丁度良い柔らかさの毛先が黄金バランスなんです。何よりも学生時代に長く使っていたからこそ、どのほうきよりも手に馴染むし使いやすいと感じました。学生時代に使った事がある人なら多くの方が同じように感じるはず。



――ご投稿に対し大きな反響がありました。



かにかにパニック：「使いやすく毎日取り合いになっていた」、「あのほうきはクラス内のヒエラルキー上位の人の特権。隠キャラの自分は使った事がない」、「そもそも先生の専用ほうきだった」、「踏みつけるからいつも毛先が割れている」、「スタンドマイク代わりにしていた」、「柄がチャンバラするのに丁度良い」など、多様なほうき事情やあるあるを知れて面白かったです。



私は3Dプリンターを日々使っている関係で、気がつくと床にプラスチック片が散らばっており、唐突に「“あのほうき”が使いたい」と思い立ちました。購入して手元に届くと、とても懐かしかったのでXでポストしました。懐かしさで共感が広がるのを見て嬉しかったです。



◇ ◇



自在ホーキはウェブ通販でも1000円前後から販売されている。これはと思った方はぜひお求めいただきたい。



なお今回の話題を提供してくれたかにかにパニックさんは3Dプリンターで製作した作品を動画で紹介し、ECショップで販売している。ジャンル問わずさまざまなアイデア作品を生み出しているのでご興味ある方は要チェックだ。



（よろず～ニュース特約・中将タカノリ）