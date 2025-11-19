セブン‐イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、グルメ漫画「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」とのコラボレーション第2弾として、新商品6品を11月18日から順次発売しています。

【全6品】「えっ…さすがにドカ盛りすぎん？？？」 これがセブンに登場「チョモランマ級の背徳メシ」全ビジュアルです！（画像7枚）

「でかい」「おいしい」「幸せ」がテーマ

「ドカ食いダイスキ！ もちづきさん」は、2024年5月から「ヤングアニマルZERO」「ヤングアニマルWeb」（白泉社）で連載中の、まるよのかもめ氏による人気漫画。主人公・望月美琴（もちづきさん）の日常に、常識を超えたドカ食いという非日常が混ざり込む「グルメ×ギャグ漫画」です。

今年2月に引き続き第2弾となる同コラボは、作中の主人公が思いきり食べて幸せになるドカ食いの世界観を再現したもの。今回は「でかい」「おいしい」「幸せ」をテーマに、弁当・サンドイッチ・総菜パン・スイーツといった前回のコラボよりも幅広い“背徳メシ”が展開されます。

ラインアップは、油淋鶏（ユーリンチー）、ギョーザ、麻婆春雨、中華風ペペロンチーノを一度に楽しめる“チョモランマ盛り”の「ドカ盛り！欲張り中華弁当」（753.84円、以下税込み）、豚骨めしに唐揚げとペペロンチーノを組み合わせ、チーズと背油にんにくマヨをかけた「ドカ盛り！にんにくマヨ＆チーズの豚骨めし＆ペペロンチーノ」（753.84円）、ハムカツ・ハムサラダ・ソフトサラミの3種類を味わえる「ハム＆ソフトサラミサンド」（451.44円）、パンからあふれんばかりの特大コロッケを大胆にサンドした「とびでたコロッケパン」（343.44円）、オニオン・コーン・ベーコン・チーズの4つの具材があふれた「あふれたピザパン」（343.44円）、ミルクプリンの上に、ホイップクリームと練乳ソースを“ドカ盛り”に重ねた「クリームドカ盛り！背徳ミルクプリン」（680.40円）の6品です。

なお、いずれの商品も1食あたりのカロリーは400キロカロリー超え。最多カロリーは「ドカ盛り！にんにくマヨ＆チーズの豚骨めし＆ペペロンチーノ」の1124キロカロリーとなっています。

同社は「味やボリュームのインパクトはもちろん、見た目にも楽しめるチョモランマ級の商品が勢ぞろいです」「忙しい日々の中で、今日は自分にご褒美を…。そんな日に、もちづきさんと一緒に『ドカ食い』の楽しさを体験してください」とコメントしています。

全国のセブン‐イレブン店舗で順次販売中です。