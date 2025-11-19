芸能リポーターの阿部祐二氏を父に持ち、モデルでゴルフタレントとしても活動する阿部桃子が１９日までに、企業との所属契約を報告した。

インスタグラムで「【ご報告】この度、相互物産株式会社様と所属契約を結ばせていただくこととなりました。サポートいただけますこと、心より感謝致します」と喜びをコメント。「少しでも貢献できます様、精一杯努めて参ります！」と意気込んだ。

フォロワーからは「頑張ってください！」「応援しております」「遂にプロゴルファーの道が開いて来ましたね！」「美しい〜」「可愛いですね」などの声が届いている。

祐二氏の長女である桃子は「２０１７ミス・ユニバース・ジャパン」グランプリに輝いた美ぼうの持ち主。美脚を武器に「Ｃ．Ｃ．ガールズ３」のメンバーとしても活躍し、ＳＮＳでは親子ショットも披露して話題に。１０月３１日にＳＮＳで６年半所属したオスカープロモーションを契約満了により退社し、独立することを報告。「これから新たな挑戦となりますが、ゴルフとタレント活動により一層精進して参りますので、今後とも温かく見守っていただけますと嬉（うれ）しいです」と伝えていた。