「壁に直接取り付けられる！」省スペースで収納できる100均透明フック
商品情報
商品名：アクセサリー用可動フック
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：
【本体】縦18×横100×奥行6mm
【フック】縦20×横5×奥行20mm
【ピン】長さ25mm
1フックあたりの耐荷重量（約）：100g
販売ショップ：セリア
JANコード：4978446037040
アクセサリー収納の大正解♡セリアの『アクセサリー用可動フック』がいい仕事する！
今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『アクセサリー用可動フック』という商品。
壁に取り付けることで、アクセサリーを掛けられる便利なフックです。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。
クロス貼りの石膏ボード壁、薄い板壁、プリント合板に取り付けが可能となっています。
吸音ボード壁（石膏吸音ボード、ロックウールボード）、コンクリート、レンガ、タイル、土壁、しっくいなど、硬い壁やもろい壁には取り付けられないとされています。
クローゼットの中の壁面に取り付けてみました。
まず、本体裏側の凸部分を下にして壁に押し当て、壁の柔らかさに応じてコインやハンマーなどでピンを押し込みます。
ここで大きなミスをしてしまいました。ピンを押し込んだあと、上下を逆向きに取り付けていたことに気づいたのです。
取り付け直そうと思い、仕方なく取り外してみてびっくり！
この通り、ピンを挿した跡の穴がかなり小さいです。
画鋲だとぽっかりと穴が開くので遠目で見ると目立ちますが、これは目をじっと凝らさないと見えないくらいです。
気を取り直して土台を取り付け直し、本体にフックをカチッと嵌め込んだら完成です。
透明な素材なので存在感がなく、お部屋になじみやすいです。
目立ちにくいので、クローゼットの中だけでなく、さまざまな場所で使いやすいと思います！
アクセサリーや腕時計を省スペースで保管できる！
長さのあるネックレスにぴったり！1フックあたりの耐荷重量は約100gなので、重量次第で腕時計も掛けられます。
今までハンガータイプのアクセサリー収納にネックレスなどを掛けていましたが、こちらのほうがコンパクトでスッキリとした見た目です。
壁ギリギリに設置できるので、掛けたアクセサリーが揺れることもなく省スペースで保管できる点も気に入りました！
また、フックは横にスライドできるので、アクセサリーの大きさや形状に合わせた使い方ができるのも魅力です。
今回は、セリアで見つけた『アクセサリー用可動フック』をご紹介しました。
手軽に取り付けられて使い心地も良いので、これはリピート購入確定です！アクセサリーの収納方法にお悩みの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。