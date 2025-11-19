「壁に直接取り付けられる！」省スペースで収納できる100均透明フック

100円ショップでも手頃に入手できるアクセサリー収納グッズ。筆者も今までハンガータイプの収納にネックレスなどを掛けていましたが、それよりもっと使いやすいアイテムをセリアで発見しました！壁などに直接取り付けられる透明なフックで、安定感がありコンパクトに収納が可能。おまけにフックは可動式で便利ですよ！

商品情報

商品名：アクセサリー用可動フック

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：

【本体】縦18×横100×奥行6mm

【フック】縦20×横5×奥行20mm

【ピン】長さ25mm

1フックあたりの耐荷重量（約）：100g

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446037040

今回ご紹介するのは、セリアで見つけた『アクセサリー用可動フック』という商品。

壁に取り付けることで、アクセサリーを掛けられる便利なフックです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、収納グッズ売り場に陳列されていました。

クロス貼りの石膏ボード壁、薄い板壁、プリント合板に取り付けが可能となっています。

吸音ボード壁（石膏吸音ボード、ロックウールボード）、コンクリート、レンガ、タイル、土壁、しっくいなど、硬い壁やもろい壁には取り付けられないとされています。

クローゼットの中の壁面に取り付けてみました。

まず、本体裏側の凸部分を下にして壁に押し当て、壁の柔らかさに応じてコインやハンマーなどでピンを押し込みます。

ここで大きなミスをしてしまいました。ピンを押し込んだあと、上下を逆向きに取り付けていたことに気づいたのです。

取り付け直そうと思い、仕方なく取り外してみてびっくり！

この通り、ピンを挿した跡の穴がかなり小さいです。

画鋲だとぽっかりと穴が開くので遠目で見ると目立ちますが、これは目をじっと凝らさないと見えないくらいです。

気を取り直して土台を取り付け直し、本体にフックをカチッと嵌め込んだら完成です。

透明な素材なので存在感がなく、お部屋になじみやすいです。

目立ちにくいので、クローゼットの中だけでなく、さまざまな場所で使いやすいと思います！

アクセサリーや腕時計を省スペースで保管できる！

長さのあるネックレスにぴったり！1フックあたりの耐荷重量は約100gなので、重量次第で腕時計も掛けられます。

今までハンガータイプのアクセサリー収納にネックレスなどを掛けていましたが、こちらのほうがコンパクトでスッキリとした見た目です。

壁ギリギリに設置できるので、掛けたアクセサリーが揺れることもなく省スペースで保管できる点も気に入りました！

また、フックは横にスライドできるので、アクセサリーの大きさや形状に合わせた使い方ができるのも魅力です。

今回は、セリアで見つけた『アクセサリー用可動フック』をご紹介しました。

手軽に取り付けられて使い心地も良いので、これはリピート購入確定です！アクセサリーの収納方法にお悩みの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。