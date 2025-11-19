ジュエリーブランド「Agua Diamond.（アグア ダイヤモンド）」のローンチ、新作アイテム発表イベント「Agua Diamond. Launch Event」が19日に都内で行われ、プロデューサーでタレントのMEGUMI（44）が出席した。

ブランド名でもある「アグア（スペイン語で水）」にちなみ、淡い水色の着物姿で登場したMEGUMI。「アグアのジュエリーは日本の職人さんが作ってくださっております」とした上で、会場に展示された盆栽についても触れ「日本を大変意識したブランドになっておりますので、今日は着物を着させていただきました」と笑みを浮かべた。

同ブランドは“海のように深く澄んだブルーの世界観”を基調に、「水・女性・揺らぎ・輝き」をテーマにしたジュエリーを展開。「水のように常に変化する女性の人生をサポートしたい」というMEGUMIの思いが込められている。

モデルに女優、番組MCなど幅広いジャンルで活躍。女性のキャリアアップや結婚、出産など、ライフステージの変化を「水のように流れていく人生」と例え、「今までは男性や世の中に幸せにしてもらおうみたいな、そういう概念もあったかと思いますが、今は自分の人生は自分でハッピーにしていこうっていうのが、この歳になって思う」と述べた。

自らを奮い立たせるアイテムとして、ジュエリーの存在を重要視している。「自分を盛り上げていかなきゃいけないこととか、戦わなきゃいけないこととか、喧嘩した時とか、そういった時にダイヤモンドをお守りのように、そして自分のパートナーのように思ってもらえたらいいな」と願いを込め、「自分を幸せにするダイヤモンド、そういうコンセプトでこのブランドは走っております」とうなずいた。