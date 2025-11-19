◇明治神宮大会高校の部決勝 九州国際大付11−1神戸国際大付（2025年11月19日 神宮）

高校の部決勝戦が行われ、九州国際大付（福岡）が神戸国際大付（兵庫）を11−1で破り、悲願の初優勝を果たした。これまでは21年大会のベスト4が最高。九州・沖縄勢の優勝は13年大会の沖縄尚学以来となった。

MVPは187センチの長身左腕・岩見と言っても過言ではない。初回に1点を失ったが、5回の無死一、二塁など粘りの投球で追加点を与えなかった。角度のある直球に加え、キレのある変化球をまじえて神戸国際大付打線を寄せ付けず、スーパー1年生“降臨”とネットでも話題になった。

結局、岩見は9回2死で降板となったが、3安打1失点で11奪三振の力投。最後は背番号1の渡辺が抑えて“胴上げ投手”となった。

楠城祐介監督は「素晴らしい選手に恵まれて、感無量です。（先発の岩見は）素晴らしかった。彼は真っすぐの角度とスピード、きょうもキレがあった」も称賛した。

岩見は「打たせて取ることができたのでよかった。これまでで一番良い投球ができたと思います。変化球が低めに決まったのがよかった。四球が多かったので、ストライクを意識してもっと三振を取れる投手になりたい」と、春の選抜大会を見据えて、目標を口にした。

Xでは「岩見くん1年ってマジですか…」「岩見投手すごいな」「岩見くんお見事でした」など驚きの声も続々。野球ファンの心をつかんだようだ。