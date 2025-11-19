豪華和牛セットが当たる！ホワイティうめだ「創業祭」

大阪地下街株式会社（大阪市中央区）が運営する梅田の地下街「ホワイティうめだ」は、2025年11月28日（金）に、1年に1度の大イベント「創業祭」を開催します。

当日は各店舗で「生ビール半額」や「最大70％OFF」などの衝撃価格セールが実施されるほか、豪華和牛セットが当たるユニークなけん玉イベントも行われます。

ホワイティうめだ「創業祭」

開催日：2025年11月28日（金）

場所：ホワイティうめだ全域（大阪市北区小松原町梅田地下街）

大阪・梅田の巨大地下街「ホワイティうめだ」が、日頃の感謝を込めて贈るスペシャルな一日。

今年の創業祭も、物販・飲食・サービス各店が参加し、この日だけの限定割引や特別メニューを提供するほか、泉の広場では豪華賞品をかけた参加型イベントが開催されます。

最大70％OFFも！1日限りの特売サービス

創業祭の目玉は、なんといっても各店舗が打ち出す驚きのサービス内容です。

「生ビール50％以上OFF」や「定食半額」、「洋品雑貨最大70％OFF」など、通常では考えられない価格設定やポッキリ価格の限定商品が登場します。

対象店舗やサービスの詳細は、公式サイトのデジタルパンフレットで事前にチェックし、お目当てのお店を回るのがおすすめです。

デジタルパンフレット：https://whity.osaka-chikagai.jp/founding2025/

豪華和牛を狙え！「一発勝負しトク？けん玉チャレンジ」

開催時間：12:00〜18:00（※景品が無くなり次第終了）

開催場所：泉の広場

参加条件：当日の利用レシート税込1,500円以上を提示

「泉の広場」では、創業祭を記念したお客様参加型イベント「一発勝負しトク？けん玉チャレンジ」が開催されます。

ルールは簡単。「3・2・1・GO！」の合図に合わせて「5連けん玉」に挑戦し、見事成功すれば豪華賞品がプレゼントされます。勝負はたったの1回限り！

【賞品ラインナップ】

・萬野和牛 5,000円分（先着30名）

・令和7年産 北海道産ゆめぴりか 300g/2合（先着20名）

・参加賞：お菓子（先着500名）

乗った玉の数によって賞品が決まるこのイベント。お買い物の合間に、運と実力を試してみてはいかがでしょうか。

お祭りムードを盛り上げる「キャラバン隊」

当日は10:30から、赤い法被（はっぴ）を身にまとった「創業祭キャラバン隊」が登場します。

館内全域を練り歩きながら、特売情報の載ったチラシを配布し、創業祭のお祭りムードを一層盛り上げます。

お得なグルメやショッピング、そして楽しいイベントが満載の1日。

ホワイティうめだ「創業祭」の紹介でした！

