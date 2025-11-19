子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。4年ぶりとなる映画の撮影に臨むことを報告しました。



【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん 4年ぶりの映画撮影 「たとえ僅かな時間であっても芝居が出来るのです シアワセだぁ」



古村さんは、「4年ぶりの映画撮影」と題してブログを投稿。

ロケ地と思われる夕景の山並みが見える街の画像を添えて、「映画のロケ地に着きました たとえ僅かな時間であっても芝居が出来るのです シアワセだぁ」と喜びを表現しています。





古村さんは「嬉しすぎて 眠れるかしら 寝不足はすぐ 顔に出ちゃうからね

どうか 眠れますように」と、高揚した気持ちを抑えるように締めくくりました。







古村比呂さんは、19歳の時にクラリオンガール準グランプリに選ばれると、20歳で映画デビュー。さらに22歳の時にはNHK連続テレビ小説のヒロインを演じ、一躍人気女優の仲間入りを果たしました。







2012年1月、古村さんは検査の結果「子宮頸がん」が判明し子宮を全摘出。

2017年3月、「がん」が「再発」。

2017年11月、「がん」が「再々発」。

2023年1月、「がん」が「再々再発」。現在も治療中とのことです。





【担当：芸能情報ステーション】