米グーグル（Google）は、最新AIモデル「Gemini 3」を発表。米国においてGoogle検索の「AIモード」へ導入を開始した。モデル発表と同時に検索サービスへ機能実装するのは初の試みとなる。

最先端の推論能力を活用し、検索内容に応じて動的なビジュアルレイアウトを生成するほか、即座にコードを記述してシミュレーションを作成するインタラクティブな機能を利用できる。

米国での提供開始と対象プラン

検索でGemini 3を利用できるのは、当初、米国の「Google AI Pro」および「Ultra」プラン契約者となる。

ユーザーはAIモードのモデル選択メニューから「Thinking」を選択して使用する。近日中に米国の全ユーザーへ対象を拡大する。

推論能力と検索精度の向上

Gemini 3は、ユーザーの質問意図やニュアンスを深く理解し、対話を通じて学習する能力を持つ。Gemini 3が導入されることで、検索機能においては、高度な推論力によって「クエリファンアウト技術」が進化し、従来の手法では見落とされていた関連性の高いコンテンツを発見できるようになった。

今後数週間以内には自動モデル選択機能も強化され、難易度の高い質問はGemini 3へ、シンプルなタスクは高速なモデルへ自動で振り分けられる。

質問に合わせた動的なレイアウト生成

機能面での特徴として、質問内容に合わせてインターフェイスを最適化する「生成UI」が搭載される。

Gemini 3が質問を分析し、画像、表、グリッドなどの視覚要素を含むレイアウトを即座に構築する。単なる情報の羅列ではなく、ユーザーが行動に移しやすい構成で回答を表示する。

コード生成によるシミュレーション機能

強力なコーディング能力を活用し、インタラクティブなツールやシミュレーションを回答内に生成する機能も利用できる。

たとえば物理学の「三体問題」について検索すると、変数を操作して重力の相互作用を確認できるシミュレーションが表示される。住宅ローンに関する検索では、異なる条件を比較できる計算ツールが生成され、長期的なコスト試算が可能となる。

回答には、ウェブ上の関連コンテンツへのリンクも併記され、情報源へのアクセスも確保されている。