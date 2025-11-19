タレントの紗栄子（38）が18日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。シングルマザーにメッセージを伝えた。

17歳と15歳の2児の母でタレントやモデル、実業家などさまざまな顔を持つ紗栄子。12年に離婚後、ワンオペ育児をしてきた紗栄子に一問一答が投げられた。

「シンママさんへ伝えたいメッセージは？」と聞かれると「ずっと続くわけじゃないので今のその不自由を存分に楽しんで下さい」とコメント。この回答にMCの藤本美貴、横澤夏子は「心強い」と感嘆の声をあげた。

「凄くしみた…」とつぶやいて「今の不自由を楽しむってなかなか言葉としては聞かない言葉だけど、素敵な言葉だなって思って。一生懸命頑張ってこられたんだなって」とついには涙を流した横澤。「これはきっとシンママじゃなくてもしみるんだよね…シンママだとより全部を捧げなきゃいけないから」と藤本も共感していた。

紗栄子は「赤ちゃんできたらヒールも履けない。履いても良いけど人から凄い言われる“お母さんなのに”この言葉で凄く傷つく事が多くて。これがずっと続くんだ子育てって思ってたけど、今全然楽しめているし（つらい時期は）終わるんですよね」と明るく伝えた。