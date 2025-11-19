MOTHERの別注モデル♡日本人向けシルエットの特別デニム3選

MOTHERの人気モデルに日本別注モデルが登場し、自由なシルエットや遊び心のあるディテールを取り入れた特別なデニム3型が揃いました♡「JP LIL’ LEMON TWIST SKIMP」「JP HALF-PIPE ANKLE」「JP THE KICK IT ANKLE」は、ハイウエストやアンクル丈など日本人の体型に合わせた絶妙なバランスで、日常のスタイルを自然に格上げしてくれます♪

JP LIL’ LEMON TWIST SKIMPの魅力

価格：42,900円

日本別注 コレクションのデニムで、小柄な体型にもフィット。ゆとりあるハイウエスト×ルーズワイドレッグの立体感あるフォルムが特徴。

ボタンやリベットに遊び心を加え、柔らかく馴染む素材で履くほどに愛着が増します。シンプルなスウェットやニットと合わせるだけでスタイルが格上げ♡

JP HALF-PIPE ANKLEで大人カジュアル

価格：42,900円

MOTHER人気モデル の日本別注版。ワイドカーブシルエットとハイウエストが脚を美しく見せ、立体的なカーブでヒップラインも自然にカバー。

オフホワイトコーデュロイ素材で落ち着いた質感が大人のカジュアルに上品さをプラス。タックインスタイルやショート丈トップスとの相性も抜群です♪

JP THE KICK IT ANKLEで美脚シルエット

価格：42,900円

人気モデル の日本別注モデル。ハイライズストレート×アンクル丈で脚ラインをすっきり見せる上品なブルー。柔らかなストレッチデニムで長時間の着用も快適。

Tシャツやスウェットでカジュアルに、ヒールやジャケットでクリーンに、幅広いスタイルに馴染む万能デニムです♡

MOTHER別注モデルで日常を格上げ♡

MOTHERの日本別注モデルは、自由なシルエットと日本人向けの絶妙なフィット感を兼ね備えた特別なデニム3型♡

「JP LIL’ LEMON TWIST SKIMP」「JP HALF-PIPE ANKLE」「JP THE KICK IT ANKLE」は、遊び心あるディテールと美脚効果を両立し、スウェットやニット、ジャケットとの組み合わせで毎日のコーデを自然に格上げ。

長く愛用できる一本を見つけてみて♪