モデルで実業家の紗栄子が１８日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、子供達が小学生の時に、紗栄子に内緒でゲーム課金をしていたときの顚末（てんまつ）を語った。

紗栄子はシングルマザーで、２人は現在は１７歳と１５歳に成長した。

そんな息子が小学生の頃にゲーム課金をしていたことがあったといい「私のカードにひも付いていたが、気付かなくて、より課金が加速して。カード会社がハッキングかも？と連絡してきた」という。

カード会社がいろいろ調べたところ「このアドレスにひも付いてますが、心当たりありますか？って。息子の名前が入っていたアドレスで『ちょっと待って下さい、これから家族で会議します』って」と子供達と話し合ったという。

問題が起こると理詰めで説明することが多いという紗栄子は、このときも「この金額を稼ぐには、ママは何日働かないといけない。それでも足りないから、リタイアしたジジとババの力も借りて、昼に稼ぎにいかないといけない。あんたたちは何するの？」と説教。子供達は「お家のお手伝いします」といったが「そんなんで足りると思ってるの？」と言って叱ったと振り返っていた。