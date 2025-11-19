による実写ドラマ版「ONE PIECE」のシーズン2＝“INTO THE GRANDLINE”より、バロックワークスのエージェント・Mr.5の実写姿がお披露目された。

Mr.5は“ボムボムの実”の能力者で、全身を起爆できる爆弾人間。原作コミック13巻のウイスキーピークにて、相棒ミス・バレンタインとともに初登場を果たした。必殺技には、ハナクソを丸めて飛ばし爆発させる「鼻空想砲（ノーズファンシーキャノン）」という強烈な攻撃がある。

公開されたティザーには、トレードマークのドレッドヘアーから左胸・左腕・左裾に「5」のマークが入った赤いコートまで、忠実に再現されたMr.5（キャムラス・ジョンソン）の姿が登場。鼻の穴に近づけた小指を離し、ニヤリと笑う仕草から、実写化にはややトリッキーな「鼻空想砲」の登場にも期待が高まる。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は近日独占配信／(c)尾田栄一郎/集英社

「ONE PIECE」シーズン2では、バロックワークスのオフィサーエージェントに加え、トニートニー・チョッパーや、ドラゴン、イガラム、スモーカー大佐、ニコ・ロビン、クロコダイルなど原作の人気キャラクターが多数登場。次は誰のビジュアルが公開されるのか、注目が集まる。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は、2026年3月10日（火）より世界独占配信。