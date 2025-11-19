【クリスピー・クリーム・ドーナツ:「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」】 12月26日 期間限定発売予定

クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、年末年始限定のドーナツ「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」を12月26日より期間限定で発売する。

本商品は年末年始限定のドーナツが入ったセット「LUCKY JUMP! 干支 ダズン (12個)」や「クリスピー・クリーム・ドーナツ 福袋」などが登場する。また、公式アプリの本会員のみ応募できる抽選販売の受付を11月26日12時より公式アプリ内の特設ページにて開始。福袋は2026年1月1日から一部店舗にて店頭販売を実施する。

「LUCKY JUMP! ETO DOZEN」ラインナップ

キャラメル ホース カスタード

販売期間：12月26日～2026年1月13日

※2026年1月1日～4日の期間、単品販売は行なっておりません。

販売価格：378円（イートイン385円）

キャラメルのコーティングが華やかに香る、干支の午ドーナツ。コクのある北海道の牛乳を使ったカスタードクリームを入れました。コーヒー味のチョコの両耳に、タテガミはアーモンドクランチ。大きな鼻はミルキーなホワイトチョコ。

ラッキー ストロベリーリング

販売期間：12月26日～2026年1月13日

※2026年1月1日～4日の期間、単品販売は行なっておりません。

販売価格：313円（イートイン319円）

鮮やかなお正月飾りのようなリング。ミルキーなホワイトチョコを、ストロベリーピューレ入りの甘酸っぱいナパージュでつつみました。カリっとした食感のアラザンをトッピングして、キラキラした華やかさをプラス。

チョコレート スノーマン

販売期間：11月19日～2026年1月13日

※12月23日～25日の期間、単品販売は行なっておりません。

※2026年1月1日～1月4日の期間も単品販売を休止いたします。

販売価格：334円（イートイン341円）

ホリデーを一緒に楽しむスノーマンが、今年もやってきました。なめらかなチョコクリームはリッチな生チョコ入り。ストロベリーピューレ入りのナパージュでマフラーを巻きました。

LUCKY JUMP! 干支 ダズン（12個）

販売期間：12月26日～2026年1月13日

販売価格：3,024円（イートイン3,080円）

新年ダズンをお友達や家族とワイワイシェア。キャラメル ホース カスタードはやさしく香るカスタードクリーム入り。お正月飾りをイメージしたラッキー ストロベリーリングとチョコレート スノーマン。定番の2種も集合の12個です！

LUCKY JUMP! 干支 ダズン ハーフ(6個)

販売期間：12月26日～2026年1月13日

販売価格：1,641円（イートイン1,672円）

新年を楽しく祝う6個ボックス。干支のキャラメル ホース カスタード。お正月飾りをイメージしたラッキー ストロベリーリング。冬の人気者、チョコレート スノーマン。食感が楽しいチョコスプリンクル、定番のオリジナル・グレーズドも集合しました。

LUCKY JUMP! 干支 ボックス(3個)

販売期間：12月26日～2026年1月13日

※2026年1月1日～1月4日の期間、「LUCKY JUMP! 干支 ボックス(3個)」の販売は行なっておりません。

販売価格：918円（イートイン935円）

新年をお祝いする3個ボックス。キャラメルが華やかに香るキャラメル ホース カスタードは、カスタードクリーム入り。お正月飾りみたいなラッキー ストロベリーリングと冬の人気者、チョコレート スノーマンも一緒にスイートな笑顔で。

福袋販売概要

公式アプリ本会員様限定で抽選販売

【抽選受付期間】11月26日12時～11月30日23時59分

【当選発表】12月5日10時頃

※公式アプリのプッシュ通知にてお知らせいたします。

【購入期間】12月5日10時～12月9日23時59分

【受取期間】12月27日～2026年1月3日の期間で指定

※店舗により受け取り可能日が異なります。

【対象商品】「干支ダズンセット」

【価格】5,000円

【応募方法】購入期間になると、本会員登録がお済みの方のアプリにのみ「応募受付はこちら」のボタンが表示され、そこからご応募いただけます。

※詳細はWEB・APPニュースにてご案内します。

【対象者】公式アプリの本会員様

※本会員登録がお済みでない方は、公式アプリ内のマイページにある「本会員登録はこちら」のボタンより、ご登録ください。マイページにあるバーコードの上に★印の表示がされていましたら、本会員登録完了です。

※本会員登録がお済みの方のアプリにのみ「応募受付はこちら」のボタンが表示されます。

【応募条件】 ・応募期間中に応募フォームにてご応募された方

・抽選に当選した場合「クイック オーダー」にて、購入期間中にご購入手続きを完了いただける方

※ご応募はおひとりさま１回までとなります。

※上記の日程・時間は変更となる場合がございます。

※Mercedes me Haneda Airport店、マルヤマ クラス店、越谷レイクタウンアウトレット店、アミュプラザ博多店、催事及びクリスピー・クリーム・ドーナツ店舗以外の小売店は対象外となります。

※当選者様には「クイック オーダー」を通して購入手続きを完了していただきます。お支払い方法はクレジットカードのみとなります。

※受け取り期間中、営業時間を変更している店舗がございます。詳細はWEBサイトをご確認ください。

※応募フォーム内の入力必要事項に不備がある場合、応募を無効とさせていただく場合がございます。

※公式アプリへのログイン、ならびにご登録情報の不備などによるトラブルへの責任は負いかねます。

※本会員登録やログインに関するお問い合わせにはお時間をいただく場合がございます。応募期間内に解決されない可能性もございますので、予めご了承ください。

※お渡しはダズン ボックス(12個)でのお渡しとなります。小分けの箱・紙袋は有料でご用意しております(紙袋\5(税抜)/3個ボックス\20(税抜)/6個ボックス\30(税抜))。ご希望の際は店頭にてお申し付けください。

※「クイック オーダー」ご利用による来店ポイントの付与には、お時間を頂く場合がございます。

※抽選結果のお問い合わせにはお答えできません。

※当選権利の第三者への転売・譲渡はできません。

※その他の条件については、本ニュースに別途定めがある条件を除き、モバイルオーダーサービス利用規約の定めに従うものとします。

一部店舗限定、店頭販売について

【販売期間】2026年1月1日～なくなり次第終了

※店舗により販売日が異なります。

【対象商品】「干支ダズンプレミアムセット」「干支ダズンセット」「オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット」

【販売店舗】一部限定店舗

※販売店舗はWEB・APPニュースにてご案内します。

※予定数量に達し次第終了となります。

※販売方法は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※店舗により販売内容・期間が異なる場合がございます。

※店頭販売において予約や取り置きはできません。

※店舗では店頭販売の際、整理券をお配りいたします。詳しくは各店舗スタッフにお尋ねください。

※福袋はおひとり様につき、各種1セットずつの購入が可能です。

オリジナル・グレーズド ダズンハーフセット

販売価格：4,000円

セット内容： オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ（6個）

ニット素材 オリジナル ミニバッグ

ドーナツパスポ―ト2026・・・1枚

不動の人気No.1のオリジナル・グレーズドを詰め合わせた。「オリジナル・グレーズド ダズン ハーフ(6個)」、「オリジナル ミニニットバッグ」、お好きなドーナツ12個と交換ができる「ドーナツパスポ―ト2026」（1枚）の3点がセットになったの福袋です。

干支ダズンセット

販売価格：5,000円

セット内容： LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)

ニット素材 オリジナル ミニバッグ

ドーナツパスポ―ト2026・・・1枚

年末年始限定ドーナツと人気のレギュラードーナツが入った「LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)」、「オリジナル ミニニットバッグ」、お好きなドーナツ12個と交換ができる「ドーナツパスポ―ト2026」（1枚）の3点がセットになった豪華でお得な福袋です。

干支ダズンプレミアムセット

販売価格：7,000円

セット内容： LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)

ニット素材 オリジナル ミニバッグ

オリジナル クリアボトル

ドーナツパスポ―ト2026・・・2枚

「LUCKY JUMP! 干支 ダズン(12個)」、「オリジナル ミニニットバッグ」、「オリジナル クリアボトル」、「ドーナツパスポ―ト2026」（2枚）の5点が入った贅沢なセットです。

