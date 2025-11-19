NCT DREAM、新AL『Beat It Up』リリース記念ショーケース開催！“ボクシングリング”で新曲初披露

NCT DREAMが、6thミニアルバム『Beat It Up』のリリース記念ショーケースを成功裏に終えた。

【写真】マーク、日本の街中をお散歩

NCT DREAMは11月18日午後5時30分と8時に、ソウル・聖水洞（ソンスドン）S-FACTORY・Dホールで6thミニアルバム『Beat It Up』のリリース記念ショーケースを2部構成で開催した。

カムバックを待ちわびていたファンに、直接アルバム制作エピソードを語り、新曲ステージを初披露する場として大きな反響を呼んだ。

（写真＝SMエンターテイメント）

NCT DREAMはタイトル曲『Beat It Up』のステージを初披露し、中毒性の高いサウンドとダイナミックなパフォーマンスで会場を熱狂させた。また、5thフルアルバムのダブルタイトル曲『CHILLER』や2ndフルアルバムリパッケージ盤のタイトル曲『Beat Box』を久しぶりに披露し、多彩な構成で会場のボルテージを一気に引き上げた。

（写真＝SMエンターテイメント）

ショーケース会場は『Beat It Up』MVの主要シーンであるボクシングアリーナが再現された。リングがステージになり、観客席にファンが着席するというコンセプチュアルな空間が作られ、まるでMVの中に入り込んだかのような没入感を演出した。

メンバーは「一生懸命準備したアルバムを多くの方が気に入ってくださって感謝しています。シズニ（ファンダム名）の皆さんに間近で会って『Beat It Up』を直接紹介できて、スタートからとても“感じがいい”です。皆さんの応援のおかげで力をもらっているので、今回の活動も頑張ります。たくさん期待してください」と感想を伝えた。

NCT DREAMは今後、KBS2「ミュージックバンク」（11月21日）、MBC「ショー！K-POPの中心」（22日）、SBS「人気歌謡」（23日）などの各種音楽番組に出演し、タイトル曲『Beat It Up』のステージを披露する。

6thミニアルバム『Beat It Up』は、限界を突破して進んでいくというメッセージを込めたタイトル曲『Beat It Up』を含む全6曲が収録され、韓国の主要音源チャート、中国QQミュージックのデジタルアルバム販売チャート、日本AWAの急上昇ランキング、レコチョクのデイリーアルバムランキングなどの主要チャートで1位を獲得し、世界中のファンから熱い支持を受けている。

（記事提供＝OSEN）