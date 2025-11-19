2児の母・安田美沙子「心にゆとりができて」豪華晩ごはん6品披露「幸せな食卓」「栄養バランス完璧」の声
【モデルプレス＝2025/11/19】タレントの安田美沙子が11月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】43歳2児の母タレント「栄養バランス完璧」豪華晩ごはん
安田は「こないだの晩ごはん。心にゆとりができて、ごはんを作るのが楽しくなってきました」とつづり、写真を複数枚投稿。手作りのミートソースパスタや柿の白和え、具だくさん中華スープやサラダなどを披露している。
この投稿に「美味しそう」「幸せな食卓」「栄養バランス完璧」「料理上手」「素敵すぎる」などとコメントが集まっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳2児の母タレント「栄養バランス完璧」豪華晩ごはん
◆安田美沙子、手作りの食卓を披露
安田は「こないだの晩ごはん。心にゆとりができて、ごはんを作るのが楽しくなってきました」とつづり、写真を複数枚投稿。手作りのミートソースパスタや柿の白和え、具だくさん中華スープやサラダなどを披露している。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「幸せな食卓」「栄養バランス完璧」「料理上手」「素敵すぎる」などとコメントが集まっている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】