ドライバーなのに、お酒の割り勘に入らないとダメ？友人との旅行で抱えたモヤモヤ感【ママリ】

この漫画は、主人公・すみれが友人との価値観の違いに悩み、最後には疎遠になってしまうお話です。友人と旅行をするとき、いつも車を出して運転するのはすみれ。今回の旅行でも、ルートを確認し、計画を立てました。旅行当日の夜、すみれは翌日も運転があるため、お酒を控え早めに就寝しました。ところが、友人2人はお酒を飲み過ぎてしまったようです。人間まおさんによる作品『ガソリン代どうする？』をダイジェスト版でごらんください。

二日酔いのせいで予定は台無し

翌日も運転があるすみれはお酒を控え、早めに就寝しました。ところが、友人2人は夜更かしをし、ひどい二日酔いになったようです。



2人が休んでいる間、すみれは1人で旅行の計画を練り直します。やっと体調が戻り、出かける態勢が整った2人。ところが、すみれが立て直した計画を見て、「行きたいところに行けない」とごねはじめました。



結局、各々が行きたい場所を観光できるよう、別行動をすることにします。

自分本位な友人

二日酔いの友人のせいで、一時はどうなるかと思いましたが、それぞれ行きたいところに行けて満足だった様子。自分勝手な友人にモヤモヤしたすみれも「せっかくの旅行だし、楽しめたなら」と考えることにしました。



ところがその後、すみれはほとんど飲んでいないお酒の代金を請求されます。



すみれは運転のためにお酒はほぼ飲まなかったのですから、完全に割り勘にされるのはモヤモヤしますよね。

帰り際、またしてもハプニングが

ほとんど飲んでないお酒でしたが、場の雰囲気を壊さないように何も言わず代金を支払ったすみれ。しかしモヤモヤはこれだけでは終わりませんでした。



旅行中のガソリン代を割り勘しようとしたところ、友人は別行動したときのガソリン代を「引いてないよね？」とこだわります。なぜ、別行動になったのか、そもそもの原因を忘れてしまったのでしょうか。



車を出し、運転してくれるすみれに対し、口だけのお礼で済ませる友人。いくら親しい間柄でも、お互い気持ちよく過ごせるような気遣いは必要ですよね。あなたならこんな場面で、友人に対してどんな言葉をかけますか？

