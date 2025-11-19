ドライバーなのに、お酒の割り勘に入らないとダメ？友人との旅行で抱えたモヤモヤ感【ママリ】
二日酔いのせいで予定は台無し
翌日も運転があるすみれはお酒を控え、早めに就寝しました。ところが、友人2人は夜更かしをし、ひどい二日酔いになったようです。
2人が休んでいる間、すみれは1人で旅行の計画を練り直します。やっと体調が戻り、出かける態勢が整った2人。ところが、すみれが立て直した計画を見て、「行きたいところに行けない」とごねはじめました。
結局、各々が行きたい場所を観光できるよう、別行動をすることにします。
自分本位な友人
二日酔いの友人のせいで、一時はどうなるかと思いましたが、それぞれ行きたいところに行けて満足だった様子。自分勝手な友人にモヤモヤしたすみれも「せっかくの旅行だし、楽しめたなら」と考えることにしました。
ところがその後、すみれはほとんど飲んでいないお酒の代金を請求されます。
すみれは運転のためにお酒はほぼ飲まなかったのですから、完全に割り勘にされるのはモヤモヤしますよね。
帰り際、またしてもハプニングが
ほとんど飲んでないお酒でしたが、場の雰囲気を壊さないように何も言わず代金を支払ったすみれ。しかしモヤモヤはこれだけでは終わりませんでした。
旅行中のガソリン代を割り勘しようとしたところ、友人は別行動したときのガソリン代を「引いてないよね？」とこだわります。なぜ、別行動になったのか、そもそもの原因を忘れてしまったのでしょうか。
車を出し、運転してくれるすみれに対し、口だけのお礼で済ませる友人。いくら親しい間柄でも、お互い気持ちよく過ごせるような気遣いは必要ですよね。あなたならこんな場面で、友人に対してどんな言葉をかけますか？
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）