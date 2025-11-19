mgb skinのクリスマス♡Snow Bon Bon SETで贅沢保湿＆彩りリップ

mgb skinから、冬の贅沢ケアを叶えるクリスマス限定「Snow Bon Bon SET」が2025年12月5日（金）20時より発売♡新商品「ハイセラマルチバーム」を含む3点セットは、顔・髪・ボディに使えるマルチバームと、血色感ティントリップや高保湿リップバームで、寒い冬でも潤いとツヤを叶えます。自分へのご褒美やプレゼントにもぴったりのセットです♪

ハイセラマルチバームで全身うるおい

価格：5,500円（税込）

発売日：2025年12月5日（金）20時

セット内容：

・HIGHCERA MULTI BALM…顔・髪・ボディに使えるマルチバーム。シア脂・ヒマワリ種子油・スクワラン配合でとろけるように密着。5種のヒアルロン酸とセラミド・フィトステロールズで多角的に保湿。しっとりとした自然のツヤを叶えます。

・multi balm case

DEWY DREAMリップで血色感と保湿

DEWY DREAM TINT BALM Green・Apple…唇にのせるとpHで透け感ピンクに変化。マグワートエキス・発酵植物エキス・ヒマシ油などで荒れや乾燥を防ぐ。グリーンアップルの香り。

DEWY DREAM SMOOTH LIP BALM Capri・Lemon…セラミドNP・ホホバオイル・キャンデリラロウ・シア脂配合で乾燥を防ぐ高保湿バーム。薄膜で軽やかに密着し、ツヤとうるおいを長時間キープ。

mgb skinクリスマスSETで冬の潤いケア♡

「Snow Bon Bon SET」は、mgb skinの冬限定クリスマスコレクション♡

新商品ハイセラマルチバームに加え、ティントリップや高保湿リップバームがセットになり、顔・唇・ボディの潤いをしっかり守ります。

寒さで乾燥しやすい季節も、心地よく満たされる感覚を楽しめる贅沢なセットは、自分へのご褒美やプレゼントにもおすすめです♪