メガネ・アイウェアブランドの「Zoff(ゾフ)」から、スヌーピー率いるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションした「Zoff PEANUTS COLLECTION」の新作アイウェアが登場！第5弾となる2025年の新作では"One day with me"をテーマに、“Morning”、“Afternoon”、“Evening”、“Night”と、1日のシーンそれぞれにフォーカス。4モデル各3色の全12種類のメガネと、周辺グッズを展開する。

【写真】コラボ第5弾！スヌーピーのデザインが愛らしい「Zoff PEANUTS COLLECTION」を全部見る

「Zoff PEANUTS COLLECTION」の第5弾が登場


■とある1日の情景が浮かぶ4つのラインナップ

■跳ね上げ式のフレームを採用した「Morning Model」はおだやかな1日の始まりをサポート

スヌーピーのほか、きょうだいのオラフ、アンディをラインアートやシルエットのデザインであしらった「Morning Model」(各1万15500円/セットレンズ代込)は、ブラウン(マット)、グリーン(オリーブ)、パープル(マット)の3色展開。読書タイムにも使いやすい跳ね上げ式フレームは、ニュース記事に目を通したい1日の始まりにぴったり！

「Morning Model」(各1万15500円/セットレンズ代込)


■ラバー素材を使うことで高いフィット感を実現した「Afternoon Model」

職場や学校などオンタイム向けの「Afternoon Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)は、グレー(クリア)、ブラウン(グラデ)、ピンク(クリア)と、色によって印象が変わるフレームデザイン。スヌーピー、オラフ、アンディが型押しされたテンプル、メタリック部分やバチ先にあしらわれた肉球など、キュートなディテールが目を引く。ズレにくいラバー素材が使われているので、アクティブなシーンにも大活躍。

「Afternoon Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)


■メタルのあしらいがきらびやかな「Evening Model」

「イブニングドレスにも合わせられる」という「Evening Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)は、表情を邪魔しない細く繊細なフレームと、高級感を漂わせるテンプルが優雅。ブラック、ブラウン、ピンクの3色展開で、バチ先にはスヌーピーモチーフ付き。

「Evening Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)


■リラックスタイムのおともにしたい「Night Model」は万人向け

軽量素材でくつろぎたいおうち時間にぴったりな「Night Model」(各7700円/セットレンズ代込)は、誰でも似合うベーシックなウェリントン型フレーム。ブラック、ブラウン(クリア)、ピンク(クリア)の3色で、3きょうだいのラインアートや、肉球と骨型クッキーの立体モチーフが愛らしいアクセントに。

「Night Model」(各7700円/セットレンズ代込)


4モデルのメガネはすべてセットレンズ代込み。あわせて、オリジナルデザインがあしらわれた「PEANUTS COLLECTION」専用のメガネケースとメガネ拭きが付属する。

メガネにはクロスとケースが付属


ケース背面デザイン


■アイウェアの周辺グッズも充実

今回のコラボコレクションには、グッズも含まれる。「ファークロス」(各1200円)は、スヌーピー、オラフ、アンディの顔をデザイン。

「ファークロス」(1200円)


「ファークロス」(1200円)


「ファークロス」(1200円)


メガネを普段使わない人でも思わず欲しくなってしまうのが「マスコットクリーナー」(各2200円)。小さなぬいぐるみのマスコットと見せかけて、おなかの部分にクリーナー素材が使われている。メガネだけでなくスマホの手入れにもおすすめ！

「マスコットクリーナー」(各2200円)


以上のアイテムは、Zoff各店ほか、オンラインストアでも取り扱い中。オンラインはすでに売り切れてしまったモデルもあるので、欲しい人はお早めに。

※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC