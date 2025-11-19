新作はスヌーピーときょうだいのオラフ＆アンディがモチーフ！待望の第5弾「Zoff PEANUTS COLLECTION」がついに発売スタート
メガネ・アイウェアブランドの「Zoff(ゾフ)」から、スヌーピー率いるコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」とコラボレーションした「Zoff PEANUTS COLLECTION」の新作アイウェアが登場！第5弾となる2025年の新作では"One day with me"をテーマに、“Morning”、“Afternoon”、“Evening”、“Night”と、1日のシーンそれぞれにフォーカス。4モデル各3色の全12種類のメガネと、周辺グッズを展開する。
【写真】コラボ第5弾！スヌーピーのデザインが愛らしい「Zoff PEANUTS COLLECTION」を全部見る
■とある1日の情景が浮かぶ4つのラインナップ
■跳ね上げ式のフレームを採用した「Morning Model」はおだやかな1日の始まりをサポート
スヌーピーのほか、きょうだいのオラフ、アンディをラインアートやシルエットのデザインであしらった「Morning Model」(各1万15500円/セットレンズ代込)は、ブラウン(マット)、グリーン(オリーブ)、パープル(マット)の3色展開。読書タイムにも使いやすい跳ね上げ式フレームは、ニュース記事に目を通したい1日の始まりにぴったり！
■ラバー素材を使うことで高いフィット感を実現した「Afternoon Model」
職場や学校などオンタイム向けの「Afternoon Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)は、グレー(クリア)、ブラウン(グラデ)、ピンク(クリア)と、色によって印象が変わるフレームデザイン。スヌーピー、オラフ、アンディが型押しされたテンプル、メタリック部分やバチ先にあしらわれた肉球など、キュートなディテールが目を引く。ズレにくいラバー素材が使われているので、アクティブなシーンにも大活躍。
■メタルのあしらいがきらびやかな「Evening Model」
「イブニングドレスにも合わせられる」という「Evening Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)は、表情を邪魔しない細く繊細なフレームと、高級感を漂わせるテンプルが優雅。ブラック、ブラウン、ピンクの3色展開で、バチ先にはスヌーピーモチーフ付き。
■リラックスタイムのおともにしたい「Night Model」は万人向け
軽量素材でくつろぎたいおうち時間にぴったりな「Night Model」(各7700円/セットレンズ代込)は、誰でも似合うベーシックなウェリントン型フレーム。ブラック、ブラウン(クリア)、ピンク(クリア)の3色で、3きょうだいのラインアートや、肉球と骨型クッキーの立体モチーフが愛らしいアクセントに。
4モデルのメガネはすべてセットレンズ代込み。あわせて、オリジナルデザインがあしらわれた「PEANUTS COLLECTION」専用のメガネケースとメガネ拭きが付属する。
■アイウェアの周辺グッズも充実
今回のコラボコレクションには、グッズも含まれる。「ファークロス」(各1200円)は、スヌーピー、オラフ、アンディの顔をデザイン。
メガネを普段使わない人でも思わず欲しくなってしまうのが「マスコットクリーナー」(各2200円)。小さなぬいぐるみのマスコットと見せかけて、おなかの部分にクリーナー素材が使われている。メガネだけでなくスマホの手入れにもおすすめ！
以上のアイテムは、Zoff各店ほか、オンラインストアでも取り扱い中。オンラインはすでに売り切れてしまったモデルもあるので、欲しい人はお早めに。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■とある1日の情景が浮かぶ4つのラインナップ
■跳ね上げ式のフレームを採用した「Morning Model」はおだやかな1日の始まりをサポート
スヌーピーのほか、きょうだいのオラフ、アンディをラインアートやシルエットのデザインであしらった「Morning Model」(各1万15500円/セットレンズ代込)は、ブラウン(マット)、グリーン(オリーブ)、パープル(マット)の3色展開。読書タイムにも使いやすい跳ね上げ式フレームは、ニュース記事に目を通したい1日の始まりにぴったり！
■ラバー素材を使うことで高いフィット感を実現した「Afternoon Model」
職場や学校などオンタイム向けの「Afternoon Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)は、グレー(クリア)、ブラウン(グラデ)、ピンク(クリア)と、色によって印象が変わるフレームデザイン。スヌーピー、オラフ、アンディが型押しされたテンプル、メタリック部分やバチ先にあしらわれた肉球など、キュートなディテールが目を引く。ズレにくいラバー素材が使われているので、アクティブなシーンにも大活躍。
■メタルのあしらいがきらびやかな「Evening Model」
「イブニングドレスにも合わせられる」という「Evening Model」(各1万2200円/セットレンズ代込)は、表情を邪魔しない細く繊細なフレームと、高級感を漂わせるテンプルが優雅。ブラック、ブラウン、ピンクの3色展開で、バチ先にはスヌーピーモチーフ付き。
■リラックスタイムのおともにしたい「Night Model」は万人向け
軽量素材でくつろぎたいおうち時間にぴったりな「Night Model」(各7700円/セットレンズ代込)は、誰でも似合うベーシックなウェリントン型フレーム。ブラック、ブラウン(クリア)、ピンク(クリア)の3色で、3きょうだいのラインアートや、肉球と骨型クッキーの立体モチーフが愛らしいアクセントに。
4モデルのメガネはすべてセットレンズ代込み。あわせて、オリジナルデザインがあしらわれた「PEANUTS COLLECTION」専用のメガネケースとメガネ拭きが付属する。
■アイウェアの周辺グッズも充実
今回のコラボコレクションには、グッズも含まれる。「ファークロス」(各1200円)は、スヌーピー、オラフ、アンディの顔をデザイン。
メガネを普段使わない人でも思わず欲しくなってしまうのが「マスコットクリーナー」(各2200円)。小さなぬいぐるみのマスコットと見せかけて、おなかの部分にクリーナー素材が使われている。メガネだけでなくスマホの手入れにもおすすめ！
以上のアイテムは、Zoff各店ほか、オンラインストアでも取り扱い中。オンラインはすでに売り切れてしまったモデルもあるので、欲しい人はお早めに。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC