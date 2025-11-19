直系家族中心だった日本は「格差」が広がりやすかった…「長男相続」と「三世代同居」がもたらす「意外な影響」

遠い地域の文化がなぜ似ているのか、これは文化人類学における究極の謎の一つである。百年以上にわたり、文化人類学者たちは諸地域の文化を記述し、それらの間に構造的なパターンを見出してきた。筆者は、よく似た文化が生まれるのは、人間が社会を作る限りにおいていつでも成り立つ、「文化を生む仕組み」があるからだと考える。本連載では、数理モデルのシミュレーションによって、人間文化に普遍的な構造を生む仕組みを探求する普遍人類学の試みを紹介する。

家族形態は「格差の程度」に影響を及ぼす

世界各地で家族の在り方（家族形態）は多様である。家族形態が違えば、社会や経済の発展の仕方、つまり社会の運命が変わることを歴史は示している。中でも、人口学者のエマニュエル・トッドは家族形態が近代の政治イデオロギーを決定するという大胆な主張をしている（ただし、筆者はこの主張は行き過ぎだと考えている）。家族形態はなぜそれほどまでに重要な変数なのだろうか。

家族形態は、子供が結婚した後も親元に残る拡大家族か／残らない核家族かという親子の関係と、遺産を誰かが独占するか／皆で平等に分配するかという相続の仕方に関して、四通りに分類される（表1）。

例えば、近代までの日本では直系家族が多かったが、これは結婚後も子どもが親元に残る拡大家族で、1人の子供が遺産を独占する家族形態である。

大河ドラマなどを見ていても、大名の家にはお館様がいて、嫡男が親の城に住んでいるのをよく見るだろう。一般の民衆でも事情は同じで、少なくとも跡取りは実家に残り、土地を相続するのが常だった。

江戸時代には、地方の農家では長男が土地を相続し、次男や三男は都に出てきて働く、というパターンがあった（速水『歴史人口学のフロンティア』）。これと似たパターンは同じ直系家族が多いドイツでも見られた。

興味深いことに、日本でもドイツでも、土地を持つ本百姓と、土地を持たない水呑百姓の区別が見られ、裕福な農家と貧しい農家の間に格差があった。

このように、特に近代化されていないまたはされる以前の社会について、家族形態が同じだと、社会内の格差のあり方も似ていることが様々な地域で観察されている。

例えば、独占相続をしていても、イギリスやオランダの家族は、子供が成人・結婚後すぐに独立する核家族だった。これらの地域では、日本やドイツに比べて、貧困化の程度は軽減されていて、また近代において労働力が豊富であったと言われている（マクファーレン『イギリスと日本』）。

一方で、拡大家族でも、中国やロシアでは子供達が平等に遺産を分配していた。これを共同体家族と呼ぶ。そして、これらの地域では資本が蓄積されにくく、中間層が発達しにくかった。

これと同様に平等分配する核家族が見られたフランスやスペインでも富の蓄積は起こりにくかったが、貧困層の発達もまた抑えられていた。

つまり、子供が親元に残る拡大家族があると貧困層が発達しやすく、遺産が独占相続されるときに富裕層が発達しやすいというパターンがあるのだ。

それでは、なぜ家族形態の違いはこのような違いをもたらすのだろうか？

「土地の豊かさ」と「必要な財産」がキーワード

筆者は、環境要因・家族形態・社会構造の関係について、以下のようなシナリオを提案する。

まず、土地の豊かさと争いの頻度という環境条件の違いに応じて異なる家族形態が生まれる。その環境条件は時代とともにじわじわと変わっていて、それに伴って家族形態も変化する。そこで生まれた家族形態が社会構造（特に貧困層と富裕層の分厚さ）に影響する。そして、近代化する直前での社会構造が、近代化の過程を左右する。

このシナリオがいかなる仕組みによって成り立っているのか、それを示すために数理モデルを用いる。数理モデルを用いれば、「もしこのシナリオの通りに現実が動いていたならば、環境要因・家族形態・社会構造の関係はどのようなものであるはずだ」という予測を立てることができる。そして、それを現実のデータと照らし合わせればシナリオの確からしさを検証できる。

上に挙げたような地域では、近代化以前は農業が中心だった。そこで、農家のライフサイクルをモデル化し、子どもがいつ独立するか、遺産をどう分けるかという「戦略」が進化する過程をシミュレーションした（詳しくは前回の記事）。

モデルでは、社会ごとの環境条件として、「土地の豊かさ」と「生きていくのに必要な財産の量（これは社会内でどれだけ頻繁に争いが起きるかよって決まる）」を考えた。

環境によって、どんな戦略を取るときに農作物の収穫量が最大化され、多くの子どもを残せるようになるかが変わる。そこで、環境条件をいろいろと変えながら、二つの戦略がどのように変化するかを調べた。

その結果、環境と家族形態の関係は以下のような関係があることがわかった。

まず、土地が豊かなときには核家族（成人した子どもが独立世帯を持つ家族）が進化する。これは、土地が余っていて新しく開拓できる場合には、世帯の数を増やして、より多くの土地を耕すほうが得だからだ。逆に、土地が不足しているときには、子どもを親元に残して、みんなで一緒に土地を耕す拡大家族（祖父母や兄弟なども同居する家族）が生まれた。

つぎに、紛争のリスクが大きく、新しく世帯を持つためにはある程度の財産を持つ必要がある場合、財産を平等に分配する規則が進化する。長子以外も生き残るためにお金が必要な環境なので、これは当然である。逆に、世帯を持つのに必要な財産が少ないような場所では、1人の子にすべての財産を集中させる相続の規則が生まれることがわかった。

以上により、地域ごとの家族形態の違いを説明することができた。それではいよいよ本記事では、このようにして進化した家族形態の違いがなぜ、社会の特徴に影響するのかを考えてみよう。

直系家族中心の社会は貧困層も富裕層も多い

進化を経た後の社会では、家族形態は同じでも、それぞれの家族が保有する「富」については大きなばらつきがあった。

図1は、ある量の富を持っている人が社会の中に何％存在するか、という関係を図示したものである。これを所得分布という。

所得分布は貧困層の分厚さ（オレンジ色の線）と、富裕層の分厚さ（紫色の線）で特徴づけることができる。まず、子どもが独立するタイミング、つまり核家族と拡大家族を比較してみよう。図１の上二つが核家族、下二つが拡大家族に対応している。

土地が豊かで核家族が進化した上二つの場合、ほとんどがある程度の富（今回の図ではおおよそ1.0以上）を持っていて、それ以下の富を持つ貧困層はわずかであった。

逆に、利用可能な土地が限られていて、拡大家族が進化した下二つでは、わずかな富（0.5から1.0程度）しか持たない貧困層が多く存在した。

続いて、独占相続と平等分配の場合を比べる（図中、右側と左側）。

生存に必要な富が小さく、独占相続が進化した社会（左二つ）では、極めて富裕な層（2.5から3.0程度）が少ないながらも存在している。一方で、生存に必要な富が大きく、平等分配が進化した社会（右二つ）では、どんなに豊かな人でも2.0程度までに収まっていて、富裕層は発達していなかった。

つまり、土地が貧しくて拡大家族が進化したときには貧困層が分厚くなり、紛争のリスクが小さくて独占相続が進化したときには富裕層が分厚くなっていたのである。

さらに、今見た「家族形態」と「格差の程度」の間にある関係は、たとえ環境要因が同じであったとしても成り立つことがわかっている。

以下では、あえて環境要因を、土地は貧しすぎも豊かすぎもせず、紛争のリスクも高くも低くもない、というような中間的な値に固定して進化シミュレーションを行なった。そして、同じ環境要因のもとで、家族形態だけが違った場合でも、格差の程度に違いが見られるのかを調べた。

図2は貧困層と富裕層の形状を定量化した結果である。黒点は貧困層の薄さ（値が小さいほど貧しい人が多い）、赤点は富裕層の厚さ（値が大きいほど裕福な人が多い）を示している。

直系家族では貧困層も富裕層も厚いことがわかる。すごく裕福な人も多いし、貧しい人もたくさんいるというような社会である。

一方、平等核家族では貧困層も富裕層も薄い。これは皆の所得が同じような値に集中していて、豊かな人と貧しい人の差が小さいような社会である。

つまり、環境要因が同じであっても確かに、拡大家族が進化すると貧困層が厚くなり、独占相続が進化すると富裕層が厚くなることがわかる。家族形態は所得分布の形状を左右していたのだ。

文化人類学者たちが集めたデータにも合致する

今回明らかになった、家族形態と格差の関係をもたらす仕組みは案外シンプルである。

拡大家族では家族全員で生産してから子どもが独立する。つまり、生産したものまで傾斜をかけて配分する。その結果、長子（相続人）以外の、取り分の小さい子どもは、独立してからその差を埋めることが難しいのだ。

一方で、核家族では、独立した時点では取り分に違いがあっても、その後それぞれが生産できるので皆ある程度の収入は確保できる。

また、独占相続をしていれば、裕福な家系は相続人に資本を集中させることで、裕福であり続けられる。しかし、平等分配をすると、一時的に裕福であっても、その分多くの子どもを産んで、子どもたちに富を等分するので、社会内で富の量は次第に平均化されていくのである。

この結果は、現実のデータの解析結果とも整合的だった。つまり、文化人類学者たちが収集したデータベースは、拡大家族地域で貧困層が増え、独占相続地域で富裕層が発達することを示唆していたのである。

トッドの主張は行き過ぎているが…

政治学の研究では、脅威にさらされている人が多い場合に権威主義的な政策が支持されやすく、著しい格差がないときに平等主義が支持されやすいことが示唆されている（Claessens S, et al. (2020),Nature Human Behaviour）。

この報告と今回の結果を組み合わせると、

・拡大家族地域では、脅威にさらされやすい貧困層が多いため、権威主義的な政策が支持され、

・平等分配する地域では、富裕層が発達しないために格差が小さく、平等主義が支持されやすい、

と考えることができるかもしれない。

しかし、あくまで今回の結果が示しているのは、家族形態が所得分布の形状を変えうること、そして所得分布の形状と支持されやすいイデオロギーの間には相関があるということである。

そのため筆者は、家族形態がイデオロギーを決めるというトッドの主張は行き過ぎだと考えている。彼の主張によれば、三世代同居をする場合には家の中で祖父の権力が強くなる。すると子どものうちから、権力に従う価値観が養われるので権威的なイデオロギーが支持されるらしい。

このように、祖父の権力と政府の権力を対応づける説明までは筆者は支持しない。家族形態はせいぜい、イデオロギーに影響するいくつかの要因の一つ、と考えておくべきだろう。

とはいえ、家族形態は所得分布の形状以外にも社会に重要な影響を及ぼしているかもしれない。

今回の記事で紹介した普遍人類学の成果は、家族形態が近代社会を考える上で無視できない変数であることを示している。近代化における家族形態の役割をさらに詳しく調べるには、近代化の過程の数理モデルを構築することが不可欠だ。

