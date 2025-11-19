ヤマザキマリ　毎日暮らす場所には、自ずと自分や家族の本質が滲み出てしまうもの。でも、家に人を招く前提の欧州と違い、日本の場合は…

「家は住む人を表す」という言葉があるが、家屋が家族や友人知人と集うための場所である欧州と違い、人を家に招く習慣のない日本はそうとも限らないとマリさん。では、マリさんの部屋はどうかというと――。（文・写真＝ヤマザキマリ）

【写真】マリさん撮影「家は住む人を表す」というが…

* * * * * * *

生まれながらの品格

昨年まで10年間暮らしたパドヴァの家は、築500年になる古い屋敷をいくつかの住居に分割したうちの一軒だった。95歳になる寡婦の家主は高貴な家柄の生まれだが、裕福だった頃の財産は底をつき、現在は分割した屋敷の賃貸料で生計を立てている。

とはいえ、彼女が暮らしているのはヴィスコンティの映画に出てくるような、歴史の重みを纏った壮麗な空間だ。高い天井からはかなり立派なヴェネチアングラスのシャンデリアが吊るされていたが、電気代節約のためか、それが点っているのを見たことはない。

彼女はいつも薄暗いリビングにある立派なゴブラン織のソファに座って、書籍が山積みに置かれた大理石のテーブルを前に、タバコの煙をらせながら読書に耽っていた。

たとえ金銭的に苦しい状況だろうと、貴族の血を引く生まれながらの品格、そして研ぎ澄まされた知性が宿る彼女の人格は、その家の佇まいに余すことなく顕れていた。

家は住む人を表す

「家は住む人を表す」という言葉がある。確かに毎日暮らす場所には、自ずと自分や家族の本質が滲み出てしまうものだ。

欧州では、家屋は家族や友人知人と集うための場所であり、人目に晒されることが前提となっているから、掃除やインテリアに力を入れている家も少なくないが、時間の経過とともに家は主人の本質を顕在化させるようになるし、来訪者は、そこにその人の新たな側面を見つけることにもなる。

日本でも、ペリーの黒船来航の頃、日本を訪れた欧米人たちは、日本人の暮らしは実に質素で簡素だと記している。人々も家屋と同じく素朴だが、人懐こく礼節がある、とも記されている。

江戸時代は人目を意識して虚勢を張るより、潔くありのままの自分の生き方を晒すほうが粋だったのだろう。

オモテとウラの乖離

浮世絵師の葛飾北斎の家がゴミ屋敷だったことは有名だ。多作で、常に創作で頭がいっぱいだった北斎を思えば何の違和感もない。

生涯何度となく引っ越しを繰り返したのは、溜まったゴミから逃れるためだったとも言われているが、体裁を気にせず等身大で自らの人生を生き抜いた北斎らしい逸話である。

かたや現代の日本における事情はなかなか複雑だ。何十万、何百万という価格のブランド品を頻繁に購入する女性が、狭くて古いワンルームマンションで洋服とバッグに押し潰されそうになりながら暮らしているとか、事業で財を成したお金持ちの夫婦が暮らすプール付きの豪邸の中は、モノとゴミで溢れて足の踏み場もない、という話を耳にすることがある。

そもそも日本人には人を頻繁に家に招くという習慣がない。なのでこうしたオモテ（自分）とウラ（住居）の乖離も簡単に発生するのだろう。

私の家はといえば、北斎と違い、片付いていないと仕事に集中できないので部屋の掃除は毎日の習慣になっているが、机の引き出しの中は宇宙的混沌を極めている。

そこだけは片付いていると落ち着かない。そんな家の有り様と自分の性格は程よくシンクロしているように思う。