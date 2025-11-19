菅田将暉さん主演のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第8話が11月19日、放送される。三谷幸喜さんが25年ぶりに民放GP帯連ドラの脚本を手掛ける。

1984年の渋谷のとある劇場を舞台に、若者たちの夢、くすぶり、恋を描く青春群像劇。三谷さん自身の経験に基づいたオリジナルストーリーが展開する。

菅田将暉さんが演出家の卵の久部三成を演じる。共演は、二階堂ふみさん、神木隆之介さん、浜辺美波さん。





主題歌はYOASOBIの『劇上』。音楽は得田真裕さん。

＊以下、11月19日放送回のネタバレを含みます。

第8話あらすじ

WS劇場では、演出家・久部三成（菅田将暉）によるシェイクスピア劇「冬物語」が上演されている。



（『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』／(c)フジテレビ）

芝居を見ながら必死にメモを取っているのは八分神社の巫女・江頭樹里（浜辺美波）。

隣に座っている神主の父・論平（坂東彌十郎）から「芝居に集中出来ねえだろ」と突っ込まれる。

樹里は「カット出来るところをチェックしているの」と聞く耳を持たない。

久部のためなら

久部に惹かれ始めている樹里は久部のためなら何でもやる覚悟だ。

既に台本はかなりブラッシュアップされており、客席に座るおばば（菊地凛子）は「私の出番も全カット」と嫌み節を言う。

是尾礼三郎（浅野和之）とケントちゃん（松田慎也）が舞台上で芝居していると、突如、客席から「下手くそ！」とヤジが飛んでくる。

客席で叫んでいるのはリカ（二階堂ふみ）の元情夫・トロ（生田斗真）だった…。