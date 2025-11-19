水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第6話「ティーロワイヤル」が11月19日、放送される。

【写真】独自の捜査を続ける右京と薫

ゲスト出演は、矢島健一さん。

「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。

＊以下、11月19日放送回のネタバレを含みます。

第6話あらすじ

杉下右京（水谷豊）と亀山薫（寺脇康文）は、刑事部長の内村完爾（片桐竜次）から、SNSに関する通報について、事件性の有無から調べるよう指示を受ける。

すると、突然死した父親の死亡届を出さなかった50代の娘が、年金を受け取り続けていた事案が発覚。

それを発端に、右京と薫は様々な案件の調査を押し付けられてしまった。

そんな中、右京は、不自然なかたちで更新が止まり、一部ファンが騒いでいるダンス動画に注目。周辺を調べ始める。

右京と薫は独自の捜査を…



（『相棒 season24』／(c)テレビ朝日）

ところが、動画をアップしていた男性はすでに殺害されており、秘密裏の後処理に孫崎永良（矢島健一）という男が乗り出していた。

孫崎は、他人のトラブルに介入し、非合法な手段もいとわず利益を得る“事件師”。

現在は喫茶店を営んでいるが、かつての仲間の誘いで闇稼業に戻ったのだった。

孫崎たちが被害者の生存偽装を画策するいっぽう、右京と薫は何らかの事件が起きているとみて独自の捜査を続けていた。