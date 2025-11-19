7月に芸能界引退を発表した元女優の希良梨さん（45）のインスタグラムが19日までに更新され、「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた画像を投稿した。

希良梨さんは昨年9月にがんに罹患したことを公表。同12月に手術を受けたが、今年に入って骨盤リンパ節への転移が判明。ステージ3と診断された。

希良梨さんのインスタには、黒い背景に白い文字で「希良梨さんはただいま危篤中でございます」と書かれた画像が投稿された。ストーリーでは「マネージャー投稿」と記され、ベッドの写真などが投稿されている。

SNSには「希良梨頑張って！」「とにかく祈ります」「たくさんの仲間が待ってるよ」などの声が寄せらている。

希良梨さんは、1998年に「GTO」に出演。中心生徒を演じ、ショートカットが似合う端正なビジュアルで一躍脚光を浴びていた。しかし、人気絶頂時の2000年に子宮頸（けい）がんに罹患したことをきっかけに活動休止。2004年からは活動の拠点を台湾に移した。その後台湾人男性と国際結婚し、09年に男児を出産。15年に芸能活動再開を正式に発表。23年に離婚していたことを昨年公表した。