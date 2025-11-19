岡山天音さん主演のＮＨＫ夜ドラ『ひらやすみ』（総合月〜木、午後10時45分〜）の第11回が11月19日、放送される。原作は真造圭伍さんによる同名人気漫画。



岡山天音さん演じるヒロトは29歳、元俳優でお気楽な自由人だ。近所のおばあちゃんから譲り受けた東京・阿佐ヶ谷の平屋で、いとこのなつみ（森七菜さん）と２人暮らしを始める――。

【写真】驚いた表情でなつみが見つめているのは…

ヒロトと顔見知りになる不動産会社の立花よもぎを吉岡里帆さん、ヒロトの親友・野口ヒデキを吉村界人さんが演じる。

脚本は米内山陽子さん、語りは小林聡美さん。



＊以下11月19日放送回のネタバレを含みます。

第11回あらすじ

ある日、マンガに描くポーズに迷うなつみ（森七菜）は、元俳優のヒロト（岡山天音）をモデルに資料写真を撮っていた。

なつみはいつもの調子で「ヒロ兄でもこんなうまいんだ」と言うが、その時のヒロトの表情に違和感を感じる。

「怒らせてしまった」と発言を後悔するなつみ。

ヒロトの誕生日に、償いの気持ちも込めて、ケーキを買いに出かけると、ヒデキ（吉村界人）に遭遇。なつみはヒロトが俳優をやめた過去を聞くことに。