ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日、都内で行われた生活総合企業「木下グループ」の新CM制作発表会に出席。今季成長した選手に山本由伸投手（27）と佐々木朗希投手（24）の名を挙げた。

青のジャケット、白シャツ、紺色スラックス姿で登壇したロバーツ監督。「1年ぶりに日本に帰って来られた。2週間前に優勝して帰って来ることができてうれしく思います。日本の皆様もたくさんドジャースタジアムにきていただきありがとうございます」と1年間の応援に感謝の言葉を口にした。

ワールドシリーズ連覇を成し遂げた今季、成長した選手を問われ「まず、山本由伸は大きな成長を遂げたと思う」とワールドシリーズで3勝を挙げMVPに輝いた山本の名を即答。「昨年はメジャー1年目で、私はかなり慎重に登板管理をした。だが今年は、もっと任せるようにして、より挑戦を与えた」と2年目の今季は先発陣の柱になったと振り返り「シーズン序盤からワールドシリーズまで、彼の成長は本当に大きかった」とチームで唯一、開幕からローテーションを守り、ポストシーズンも投げ続けた右腕を称えた。

また、「もう一人は朗希だ。彼は若い選手で、シーズン序盤はうまくいかないことも多かったが、困難を乗り越えた」と春先に先発で苦しみ、故障にも泣いたもののシーズン終盤に救援に転向後、不安定なブルペン陣の“救世主”となった佐々木を評価。「この2人はまったく違うタイプなので、それぞれ異なるアプローチで接した。だが、どちらも大きく成長したと思う」と2人の成長に目を細めた。