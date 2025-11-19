プロ野球・ロッテは19日、2026年2月に行われる春季キャンプの日程を発表しました。

一、二軍に分けて行われる春季キャンプ。日程は両軍ともに2月1日〜23日までと予定されています。そのうち休養日は、一軍で4日、9日、16日、二軍で4日、9日、16日、20日となっています。

このキャンプは一次と二次に分けても実施。一軍の一次キャンプは、2月1日〜11日まで宮崎県都城市で開催。二次キャンプは、沖縄県糸満市に場所を移し2月13日〜23日までと予定されています。二軍は2月1日〜12日まで沖縄県石垣市にて一次キャンプ。2月14日〜23日には宮崎県都城市に移し、二次キャンプを予定しています。

来季のチームを率いるサブロー新監督は、先日終えた秋季キャンプとの違いに言及。秋季はハードな練習量をこなすものとなっていましたが、「(春季も)厳しいキャンプになることは間違いないです。基本的には今回の秋に近いものにはなると思います。ただ春は、秋とは意味合いが違う部分があります。練習試合も沢山、予定していますし、量はもちろん、質もしっかりと意識しながら選手たちには競争をしてもらいたいと思います」と語りました。

なお、参加選手などの詳細は未定となっています。