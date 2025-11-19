部屋にモノが散らかって困っているという人は多いのではないでしょうか。「断捨離」の提唱者であるやましたひでこさんは、「『私にふさわしいもの』を自らの胸に徹底的に問いかけた上で、過剰なモノを手放す」ことを勧めます。そこで今回は、やましたさんの著書『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』から抜粋し、お届けします。

【画像】「水平面にやかんが１つだけ」を体現したキッチン

* * * * * * *

キッチンを家の主役に

7：5：1の法則で美しい空間づくり

キッチンを家の主役に――。そんな住まいが私の理想です。「食」は暮らしのまん中を形づくるもの。食を提供するキッチンは、裏方ではなく、ちゃんと日の目を見させてやりたいものです。

昔の日本家屋とはちがい、最近の住宅ではキッチンが明るい場所に配置されるようになりました。リビングダイニングとひと続きになったオープンキッチンも一般的です。

ところが残念ながら、家の主役にはなりえないキッチンがほとんど。維持管理＝メンテナンスにおいてそれを成しえないのです。生ごみの詰まった水切りカゴがあり、汚いふきんがぶら下がり、こげた菜箸がある。ともすると、前日の食器が洗われずシンクに山盛り……なんて、できれば隠しておきたい光景です。

雑誌で海外の家のキッチンを見て、「道具がたくさんあるのにおしゃれに見えるのはなぜ？」とため息をついた方も多いのではないでしょうか。

おしゃれに見えるその理由は、すべての道具を使いこなしているから。使う人と道具の関係が生きている、つまりメンテナンスがうまく働いているのです。

キッチンは、水平面にやかんだけ

もしメンテナンスがむずかしいなら、道具の数を減らしていくしかありません。

「使っていないモノは捨てよう！」



『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』（著：やましたひでこ／大和書房）

じつは私は「断捨離」を提唱して以来、その一言を叫び続けているのです。

さて、イギリスのキッチンについて、こんな表現を目にしたことがあります。「水平面にやかんが1つだけ」。これぞ私の求めていたキッチンの姿と思いました。やかん以外の道具はすべてキレイにしまわれ、置かれているとしても厳選された美しいモノが数点のみ。こんなキッチンなら動くことが愉しくなります。

キッチン設計となると、「動線」を真っ先に持ちだすことが少なくありません。この動線がじつは曲者。動線を短くするために、動かずに済む空間づくりを目指したあげく、手の届くところにモノが溢れかえります。

ですから私は、動線をまったく意に介しません。食器棚が少しくらい遠くてもＯＫ。その代わり、モノをとり出す時のアクションカウントを考えます。アクションとは手間のこと。「とり出す手間、しまう手間」のアクションを1つでも少なくするシステムづくりに情熱を燃やしています。具体的な方法はこれからご紹介しましょう。

モノはワンタッチでとり出す

「最初のひと手間」で、作業がラクに

アクション＝手間。この数（カウント）を限りなく減らし、ほぼワンタッチでモノをとり出せるようにすることが私の目標です。

ここで、具体的に私たちのアクションをカウントしてみましょう。

例えば食器棚から、1枚の大皿をとり出す時。（1）扉を開ける、（2）上の小皿をいったんとり出す、（3）下の大皿をとる、（4）上の小皿を棚に戻す、（5）扉を閉める。これで5つのアクションがあることがわかりました。大皿を使ったあと洗って棚に戻す時は、さらに5アクション。アクションカウントが多いほど、人は面倒くさいと感じるもので、しまいには小皿の上に大皿を重ねて扉を閉めてしまいます。

扉を開けてワンタッチでとり出すためには、食器の数を厳選することがポイント。必要な枚数、必要な種類、大切に使えるモノだけを手元に置くのです。そして、棚に収納するときは、お皿をできるだけ重ねません。重ねるとしても、同じ種類の同じ用途のお皿をごく少し。

食材や調味料もワンタッチで

冷蔵庫にある食材や調味料もワンタッチでとり出します。例えば、箱に入っただしの素。買ってきた時点で、まず箱の上ぶたをハサミで切り、箱の中の連なった小袋も1つずつに切り分けた上で冷蔵庫にしまいます。すると、いざ使う時、冷蔵庫を開けて小袋をとる、というワンタッチが実現します。冷蔵庫を開けたまま、箱のふたを開けたり閉めたりするアクションは一切ナシ。

また、食材や調味料の使いかけの袋の口をとめておく時、手間のかかる輪ゴムは使いません。その代わり、ワンタッチで扱えるクリップを使います。このクリップ自身も出番がない時は冷蔵庫のサイドラックで待機しています。

わが家のキッチンで大活躍するペーパータオルも、袋から出し、棚や引き出しなど数カ所にポンポン置いておきます。するといざ使う時、手を伸ばせばいつもペーパーが控えていることになります。

さまざまなアクションに共通するのは、「最初のひと手間」をかけること。

袋から出す、ふたをはがすなどの「最初のひと手間」を惜しまない。すると、その後の作業の流れが俄然スムーズになります。アクションカウントを減らすのは、小さなストレスを減らすのに等しいのではないかしら。



＜『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』より＞

※本稿は、『モノが減ると心は潤う 簡単「断捨離」生活』（大和書房）の一部を再編集したものです。