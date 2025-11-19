ブラックサンダー新作♡しゃりっとシュガーバターがローソン限定登場

2025年11月25日（火）より、ローソン限定で「ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター」が登場♡パールシュガーとキャラメルキャンディチップを組み合わせたしゃりっと食感に、フランス発酵バターの香り豊かな贅沢な甘さ。白と金の2種パッケージ展開で、気分に合わせて選べるこの冬だけのスペシャルなひとくちスイーツです♪

しゃりっと食感と濃厚バターの魅力

本商品はパールシュガー（粒砂糖）とキャラメルキャンディチップを使い、しゃりしゃりとした食感を実現♡

香り豊かなフランス発酵バター入りのサクほろバタークッキーで、口いっぱいに広がる濃厚な甘さを楽しめます。

寒い季節にぴったりの贅沢な味わいで、ブラックサンダーファンも新規ファンも夢中になること間違いなし♪

気分で選べる2種パッケージ

白と金の2種パッケージは、気分や好みに合わせて選べるデザイン♡並べて置けばさらにリッチな雰囲気に。1袋47gで税込160円と手軽に楽しめるサイズ感も嬉しいポイントです。

ローソン店舗限定・数量限定のため、気になる方はお早めにゲットして、冬のおやつタイムを贅沢に彩りましょう♪

数量限定♡ブラックサンダーで贅沢スイーツタイム

「ブラックサンダーひとくちサイズ しゃりっとシュガーバター」は、パールシュガーとキャラメルキャンディチップのしゃりっと食感と、フランス発酵バターの贅沢な甘さが楽しめる冬限定スイーツ♡

白と金の2種パッケージで気分に合わせて選べるのも魅力。ローソンで手軽に手に入れて、冬のおやつタイムを特別なひとときにしてみてください♪