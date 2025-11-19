「40歳とは思えない若さ」斉藤祥太、40歳誕生日を報告に「全然若々しい」「幸せそう」の声！
俳優の斉藤祥太さんは11月18日、自身のInstagramを更新。40歳の誕生日を報告しました。
【写真】斉藤祥太、40歳誕生日を報告！
この投稿にファンからは、「40歳おめでとうございます」「キッズ・ウォーからみてるけど40歳とは思えない若さ」「祥太くんの笑顔ってパワーもらえるんですよね」「キッズウォーの時からほんと大好きな俳優さん」「全然若々しいし、カッコよいです」「カワイイお子ちゃん2人と、とっても幸せそうな写真だね」「めちゃくちゃかっこいい40歳」「これからの活躍楽しみにしています」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「キッズウォーの時からほんと大好きな俳優さん」斉藤さんは「2025年11月18日 今日40歳になりました！40代突入です。パパレベルアップできるように楽しんでいけたらと思っています。40歳よろしくお願いします」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では、子どもたちを抱っこしながら満面の笑みを浮かべたスリーショットを公開しました。元気で若々しい姿から、すてきなパパぶりがうかがえます。
「2人のパパになったんですね」斉藤さんは10月19日の投稿で、「入籍してから5年。先日無事に結婚式を挙げることができました」とつづり、結婚式の様子を公開。コメントでは、「ご結婚、第二子ご誕生おめでとうございます 末永くお幸せに」「2人のパパになったんですね」「パパさん頑張ってください」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
