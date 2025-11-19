好き＆行ってみたい「兵庫県の商店街・市場」ランキング！ 2位「三宮センター街」を抑えた1位は？【2025年調査】
秋の深まりとともに、冷たい風が心地よさを運んでくるようになりました。 地元の人々の温かい活気を感じられる「商店街・市場」を訪れてみませんか？ All About ニュース編集部は11月11日、全国20〜70代の男女250人を対象に「商店街・市場」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「兵庫県の商店街・市場」を紹介します！
回答者からは「三宮だしゆったり歩いてゆっくり見られる商店街です。上品に買い物したい人におすすめ。心斎橋商店街程混み合ってないし歩きやすいし疲れない」（40代女性／京都府）、「こどもの頃によく行った懐かしい場所だから」（40代女性／高知県）、「店舗が豊富で、そこまで人も多くないし買い物しやすいから」（20代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「ケーキ等スイーツの店もあり休憩もできるし、雑貨やファッション等の買い物もできて見どころが沢山あるからです」（30代女性／その他）、「美味しいスイーツがありそうです」（60代男性／茨城県）、「おしゃれな雑貨店やカフェなど、色々なお店が並んでいるので行きたいです」（50代女性／広島県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者： 坂上 恵All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：三宮センター街（神戸市）／64票2位は「三宮センター街（神戸市）」でした。神戸市の中心街に位置する三宮センター街は、ファッション、雑貨、カフェなどが立ち並ぶ神戸最大のショッピングストリート。全天候型のアーケードで、買い物客や観光客が年間を通じて訪れます。周辺施設とのアクセスも良く、神戸観光の拠点として人気です。
1位：神戸元町商店街（神戸市）／93票1位は「神戸元町商店街（神戸市）」でした。長さ1.2kmにわたって約300店舗が軒を連ねる神戸元町商店街は、神戸らしい異国情緒とモダンな雰囲気が魅力のショッピングストリート。老舗店から最新トレンドの店まで揃い、地元民にも観光客にも愛される神戸の定番スポットです。
(文:坂上 恵)