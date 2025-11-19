Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï11·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü½ÐÅµ¡§µÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿µÜ´ÜÎÃÂÀ

¡Ö¥É¥­¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×

µÜ´Û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëSnow Man 1st POP-UP¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤«¤é¡¢½Å¤¿¤á¤ÎÁ°È±¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£

¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥­¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤À¤í¤©¤ª¤ª¤ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä

°ÊÁ°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ï¡¢10·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âµÜ´Û¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)