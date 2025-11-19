¡Ö³Î¼Â¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡ª ¡Ö²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤À¤í¤©¤ª¡×
Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¤Ï11·î19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿µÜ´ÜÎÃÂÀ
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¯¤ë¤¯¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¶¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³Î¼Â¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¤À¤í¤©¤ª¤ª¤ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×µÜ´Û¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¿¥¤¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëSnow Man 1st POP-UP¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê»Ñ¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤«¤é¡¢½Å¤¿¤á¤ÎÁ°È±¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¥Ø¥¢¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤â³Ê¹¥¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤È¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä°ÊÁ°¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ï¡¢10·î23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âµÜ´Û¤µ¤ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
