ファミマ「大相撲一月場所ご招待キャンペーン」開催中！ 若隆景ら人気力士たちのサイン入りグッズも
「ファミリーマート」は、公共料金・税金・通販代金など各種料金の支払い時に「ファミペイ」を提示してスタンプをためると、大相撲観戦チケットや人気力士たちのサイン入りグッズが抽選で当たる「大相撲一月場所ご招待キャンペーン」を期間限定で開催している。
【写真】若隆景関、安青錦関、玉鷲関、阿炎関のオフショット
■新年にぴったりなお得なキャンペーン
今回実施されるのは、「ファミリーマート」が継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、日本の国技である大相撲の令和八年大相撲一月場所の観戦チケットや、人気力士たちの直筆サイン入りオリジナルグッズが当たるキャンペーン。
応募期間は、令和八年大相撲一月場所チケットが当たる「観戦チケットコース」が2025年12月26日（金）まで、「人気力士直筆サイン入りアクリルスタンド」、「人気力士手形デザイン入り手ぬぐい」などが当たる「その他景品コース」が2026年2月6日（金）までとなっている。詳細は公式ホームページをチェックしてほしい。
■阿炎関の十一月場所意気込みコメントを公開
また、西前頭七枚目・阿炎関の「ファミリーマート」お気に入り商品や本場所前の勝負メシ、令和七年大相撲十一月場所に向けた意気込みコメントも公開された。
――ファミリーマートの商品でお好きなものはありますか？
阿炎関：僕は小さいころから「ファミチキ」が大好きです。
――本場所前の勝負メシはありますか？
阿炎関：僕は納豆が好きで、部屋の近くにファミリーマートがあるんですけど、ファミマの何本か入っている納豆巻きが好きでよく食べています。
――令和七年大相撲十一月場所の意気込みをお願いします。
阿炎関：皆さんが喜んでくれるような結果を出したいと思っているので、応援よろしくお願いします。
