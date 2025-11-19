◆明治神宮野球大会 九州国際大付高11―1神戸国際大付高（19日、神宮球場）

高校の部決勝で、4年ぶり2度目出場の九州国際大付高（九州）が神戸国際大付高（近畿）を破り初優勝を飾った。九州・沖縄勢の優勝は2013年大会の沖縄尚学高以来12年ぶり、福岡県勢では00年大会の東福岡以来で25年ぶりの快挙となった。九州地区は来春の選抜大会の神宮大会枠を獲得。「4」から「5」に増える。

初回から幸先よく先制した。先頭の牟禮翔（2年）が四球で出るなどして迎えた1死二塁で、吉田秀成（1年）が右前適時打を放ち先手をとった。その後は相手バッテリーのミスもあり2点を追加した。

追加点が奪えなかった九州国際大付高だが6回につながった。2死満塁から雪野陽真（1年）が中前へ2点打を放つと、なおも2死満塁から牟禮が2点二塁打を放って一気に突き放した。

8回には雪野が適時二塁打をマークし、この日3打点目となった。さらに牟禮もこの日3打点目となる左犠飛を放つと、9回には上岡煌が２ランを放ち１１点目を奪った。

先発の1年生左腕の岩見輝晟は立ち上がりは制球に苦しんだ。2与四死球が絡み迎えた1死満塁で暴投で1点を許したが後続は2者連続三振で断った。2回もピンチこそ招いたが要所を封じた。走者を出しながらも粘りの投球を見せて、2試合で5本塁打と強打の神戸国際大付高打線を相手に力投した。