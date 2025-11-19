¡Ö¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¤¤¤¤Í¡×·ëº§È¯É½¤ÎPerfume¤¢¡Á¤Á¤ã¤óà¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È³óá¤ËºÆµÓ¸÷¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤¡×¡ÖºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡×²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Ò²ð
PORTER¤Î³ó¤òÂ¿¤¯¿È¤ËÃå¤±¡Ä
¡¡º£·î11Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿Perfume¤ÎÀ¾ÏÆ°½¹á(¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È³óá¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î²áµî¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤ë¤È¡¢µÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖPORTER¡×¤Î³ó¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡8·î15Æü¤Î¥«¥Õ¥§Æâ¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢²Ö¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ºÝÎ©¤ÄÀÄ¿§¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¸ª¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£5Æü¤Î°¦¸¤¤ÎÃÂÀ¸ÆüÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢¹õ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6·î18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼ÉôÊ¬¤¬²ÖÊÁ¤ÎÎÐ¿§¤Î¥Ð¥Ã¥°¡¢2024Ç¯4·î7Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ³ó¤ò¤«¤±¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·àPORTER°¦á¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï³ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖPORTER¤Ï¤Ø¤³¤¿¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ì£¤¬½Ð¤ë¤·¡¢ºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¡×¡Ö¥«¥Ð¥ó»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¤è¤¡×¡Ö¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¤¤¤¤Í¡×¡ÖµÈÅÄ¥«¥Ð¥ó¡¢¾æÉ×¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä¹»ý¤Á¤¹¤ë¤«¤éÎÉ¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡23Ç¯¤Ë¤ÏPerfume¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡¢PORTER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡·ëº§Êó¹ð¤ò¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£