¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶¡×¤Ç¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤
¡¡àÎáÏÂ¤ÎÊöÉÔÆó»Òá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤Éô¤Ê¤Ä¤¤¬àÇØÃæ¤¬¤é¶õ¤á¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂç¿Í¥é¥ó¥Á¡¡¥Ö¥ë¥¬¥ê¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¸Ä¼¼¤Ç¥é¥ó¥Á¤·¤¿Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê ¥®¥ó¥¶ ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è)¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÇØÃæ¤äÏÆ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤Û¤ÜÁ´³«¤Ë¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡Öµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¤¹¡¡¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¶¥»¥ì¥Ö¡×¡ÖÇØÃæ¤â²£¤âÉþ¤âåºÎï¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Öµ¤ÉÊ°î¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÉð´ï¤òÎÉ¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤é¤·¤ã¤ë¡×¡Ö¤â¤Ï¤ä·Ý½ÑÉÊ¤ä¤Í¡×¡ÖÉ÷¼Ù°ú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¡Ö¥é¥ó¥Á¤Ç¤³¤ó¤Ê¥É¥ì¥¹Ãå¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£