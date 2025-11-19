強い寒気の影響で、11月19日朝の静岡県内は各地で気温が下がり、今シーズン一番の寒さとなりました。

＜金原一隆記者＞

「午前6時半のJR御殿場駅前です。空気がとても冷たいです。駅前に設置された気温計を見ると、2℃を示しています」

19日の最低気温は、井川で-0.9℃、川根本町で-0.1℃、佐久間で1.7℃など、県内18の観測地点でいずれも12月上旬から中旬並みの気温となり、17地点で「今季最低」を記録しました。

19日朝の最低気温が0℃を記録した御殿場市では、平年よりも5℃低いとあって通学や通勤などの人たちは足早に駅に向かっていました。

＜女性＞

Q.けさ起きてどうでしたか？

「とても寒かったです。きょうは東京に行くので無理やり起きました。ひときわ寒かったです。あ、2℃なんですか！寒いですね」

＜男性＞

Q.起きてみて、外に出てどうですか？

「予報通りの寒さかな。きょうが一番寒いと思いますね」

＜男性＞

「冷たすぎました。学校休みたかったですね」

Q.割と薄着じゃないですか？

「ヒートテック2枚着てます」

静岡地方気象台によりますと、19日の県内は日中の最高気温が12℃から15℃になると見込まれ、20日も最低気温が5℃から11℃と冷え込む朝になるとみられます。