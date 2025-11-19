きょうは魚介類とタマゴについて物価の最前線を取材しました。



いまが旬のカレイをはじめ、４０種類以上の魚介類が並ぶ札幌市北区のスーパーです。



いま道内でおすすめの魚はー



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「いまおすすめなのがハタハタ。卵もいまびっしり入っていますので非常におすすめ。ことしは１０センチを超えるような大きなサイズが非常にとれている。１尾単価にしてしまうと去年よりは高くなってしまうが、同じサイズであれば(価格は)去年とそんなに変わらない。１２月初旬までは漁があるので値段的にもいまと同じくらいの価格で推移するのかなと思います」

農林水産省が１１月１８日に発表した、全国４７０店舗への「食品の価格動向調査」によると、１１月１０日からの１００グラムあたりの魚介類の小売り価格は、マグロが１０月と比べて８円高くなり５０７円に。



これは平年と比べて８％高い価格となっています。



また、ブリも８円高くなり３６２円に。



こちらは平年と比べて１９％値上がりしています。



エビは３５４円で、こちらは１０月と比べて４円値下がりしていて、サケは１０月から４円安くなり３１６円となっています。

調査対象となった４品目が全国平均で平年より８から１９％値上がりする中、道内の価格はー



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「エビはいまちょうど最盛期になりましたので、天気の良い日はかなりの量が入ってきています。先月と比べると(１００グラムあたり）５０～１００円くらい安くなっている。（国産エビは）おそらく１２月中旬まではこの感じでいくと思う」



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「去年だと本マグロは(１００グラムあたり）６００円前後くらいだが、ことしだと８００円を少し超えてしまう。なので３割くらいは値段が上がっている感じ。ことし（の価格）に関しては間違いなくこのままの状況でいきますね」

また、農林水産省が１８日に発表した１パック１０個入りのタマゴの価格は３０４円で先月と比べて１円値上がりしました。



これは平年と比べて２６％高い価格となっています。



（北海市場屯田店 斉藤亮彦店長）「鳥インフルエンザが騒がれているが、一部のメーカーで品薄になっているようです。他のメーカーではいままで通り（タマゴの在庫を）持っているので、値段も変わらずタマゴも入ってきている。いまのところ年内はさほど大きな値段の変動はないと感じている」