寺島しのぶ、長男・眞秀との“密着”2ショット「親子してかわいい」「素適」 リラックスした表情にほっこり
俳優の寺島しのぶ（52）が18日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎役者・尾上眞秀（まほろ／13）との2ショットを披露した。
【写真】「親子してかわいい」寺島しのぶ＆長男・眞秀の“密着”2ショット
東京タワーが写る夜景をバッグに、自撮りでの親子ショットを投稿。温かな表情が印象的で、リラックスした親子の時間が切り取られている。
投稿には「happy birthday RIKO」とつづられており、18日に50歳の誕生日を迎えたプロゴルファーでタレント・東尾理子の誕生日をお祝いしたと思われる。親子ショットのほか、「Happy Birthday」と記されたユニークなメガネを掛けた寺島や、眞秀と東尾の長男・理汰郎さん（13）が並んで座る写真もアップされた。
この投稿には「親子してかわいい」「素適過ぎますね」「最高」などのコメントが寄せられている。
