宮本浩次、4年ぶりにNHK『SONGS』登場 Adoへの提供曲「風と私の物語」セルフカバーもテレビ初披露
歌手の宮本浩次が、NHKの音楽番組『SONGS』に4年ぶりに出演する。放送は27日午後10時から。
【写真】宮本浩次のライブ＆トークシーンなど番組カットがたっぷり！
40年近くにわたりエレファントカシマシのボーカル＆ギターとして日本のロックシーンをけん引してきた宮本は、2019年から本格的なソロ活動を展開。59歳となった今年は、女性アーティストへの楽曲提供やエレファントカシマシの代表曲「今宵の月のように」のセルフカバー、新たな音楽プロジェクトの始動など、新たな挑戦を次々と打ち出している。番組では、デビュー当時から宮本を取材してきた音楽雑誌編集長・山崎洋一郎氏や、役者として共演経験もある佐藤二朗らがVTRで登場し、還暦を来年に控えた今も精力的に新たな取り組みを続ける宮本を突き動かす原動力に迫る。
スタジオトークでは、ストイックな姿勢と自由な振る舞いを見せる宮本に、番組責任者の大泉洋が翻弄される場面も。スタジオライブでは、「今宵の月のように」に加え、映画『爆弾』の主題歌として制作された「I AM HERO」、さらにAdoへの提供曲「風と私の物語」のセルフカバーをテレビ初披露する。
■放送予定
11月27日（木）後10：00〜後10：45 ＜NHK総合＞
再放送：12月2日（火）※月曜深夜 前0:35〜前1:20 ＜NHK総合＞
