カフェ・ド・クリエ初！コラボメニュー発売 “ミニオンの大好物”バナナをまるごと1本使用したスムージー登場
C-Unitedが運営する「カフェ・ド・クリエ」は26日より、ブランド初となる「ミニオンコラボメニュー」を発売する。あわせて、コラボ限定グッズがもらえるキャンペーンも実施。さらに、冬にぴったりなホリデーシーズン限定メニュー4品も、新たに通常メニューに加わる。
【写真】かわいすぎ！ミニオンのコラボした『バナナタルト』
同店では2021年より「からだハピネス メニュー」として、新鮮な果物を使用したスムージーや糖質50％オフの低糖質麺や豆乳への変更可能なメニューなど、からだにうれしい商品を提供している。その中でも、特にバナナを使った商品は好評に。バナナはミニオンの大好物であり、同店のブランドカラーであるイエローとミニオンの色も重なることから、今回のコラボレーションが実現した。
コラボのために開発されたオリジナルケーキの『バナナタルト』は、バナナ本来の味わいにこだわったケーキ。さらに「からだハピネス メニュー」の中で一番人気の『フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜』がコラボ限定カップで登場する。
またコラボメニュー発売にあわせて、「オリジナル ミニオンズ／アクリルチャーム」がもらえるキャンペーンも実施。税込800円以上購入のレシート2枚と引き換えで、傘の目印やキーホルダーにも使えるミニオンアクリルチャームがランダムで1つもらえる。さらにXで同店公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストした人を対象に、抽選で「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」と「オリジナルアクリルチャーム5種コンプリートセット」がもらえる。
『バナナタルト』（単品590円／セット970円〜1030円）は、ミニオンをイメージしたコラボケーキ。仕上げには、コラボ限定デザインの「ボブ」ピックを添えて、見た目にも楽しい一品に仕上げた。バナナ本来のやさしい甘さを引き立てるために、こだわりのバナナピューレとふんわり軽やかなホイップクリームを使用。さらに、味に奥行きをもたせるため、バナナとの相性抜群なココア生地を組み合わせている。ほろ苦いココアがバナナの自然な甘さを引き立て、後味にはココアの香ばしさが広がる。
コラボ限定デザインカップの『フレッシュバナナスムージー〜バナナまるごと1本〜』（530円〜590円）も期間限定で登場。同商品は、消費者の毎日の健康を考えて開発している「からだハピネス メニュー」の1つで、新鮮なバナナをまるごと1本使用。味のバランスにこだわり、程よい甘さとまろやかなバナナの味わいを楽しめる一杯。
デザインカップは、何を食べようか迷っている「ジェリー」、珈琲を一生懸命飲む「ボブ」、大好きなバナナを使ったホイップサンドを席に運ぶ「スチュアート」など、愉快なミニオンたちをイメージしてデザインされている。朝に飲めば、愉快なミニオンたちと一緒に元気いっぱいの1日をスタートできる。
また12月10日より、「＜ミニオンズ＞カフェ・ド・クリエ ハッピーバッグ」も発売。秋冬に活躍するボアバッグ、日常使いしやすいシンプルなポーチやメモ帳、商品引換券3枚、焼き菓子2種の計5アイテムがセットに。日々の生活にそっと彩りを添えるアイテムに仕上げた。
さらに、ホリデーシーズンに向けて、スイーツ、スムージー、パスタの新メニューが通常メニューに仲間入り。苺をふんだんに使用した、見た目も味も華やかな『ストロベリーショートケーキ』（単品550円／ドリンクセット930円〜990円）が登場。上面に果肉感を感じられる苺を敷き詰め、スポンジにも苺ジャムをしっかりと混ぜ込むことで、どこを食べても苺の味わいを感じられるようにこだわった。自然な甘みのある苺に酸味のあるラズベリーを加えたオリジナルジャムを使用し、より華やかな味わいに仕上げている。
『はちみつ香る柚子スムージー〜柚子ピール入り〜』（590円〜650円）は、冬の果実である柚子とはちみつ、体にうれしい豆乳、さらにプロテイン10グラムを配合した「からだハピネス メニュー」の季節限定スムージー。柚子皮のすっきりとした味わいの中に、ほんのりとはちみつの甘さ、豆乳のまろやかさを感じられる飲みやすい一杯となっている。
『アサリとほうれん草のクラムチャウダー仕立て』（単品990円／セット1320円〜1380円）は、「寒い冬心も体も温まる一品を届けたい」という想いで開発。玉ねぎやほうれん草など4種類の野菜を加え、じっくり煮込んだアサリの旨味が広がるクリーミーなスープに、ショートパスタ「フィジッリ」を合わせた具だくさんのスープパスタとなっている。
今回初採用となるフィジッリは、コシのあるモチモチ食感が特徴のショートパスタ。らせん状の形状がスープにしっかりと絡んでコク深い味わいが口いっぱいに広がり、食べ進めるほどに満足感が増す一品。スープは、生クリームをぜいたくに使うことで、麺にもしっかりと絡むとろみを持たせつつ、酸味を加えることで最後まで軽やかに飲み切れる味わいに仕上げた。くたくたになるまで煮込んだ野菜の甘みに、ベーコンとアサリの旨味が重なり合い、ひと口ごとに心までほっと温まる冬にぴったりの一皿。
※価格は税込
（C）Universal Studios Licensing LLC
