千秋、声優事務所と業務提携！声優の仕事に注力「声のみ預かりという形で」 『ドラえもん』共演者の関智一、木村昴が所属
アニメ『ドラえもん』ドラミちゃん役を務めているタレントの千秋が19日、自身のインスタグラムを更新し、声優事務所「アトミックモンキー」と声の仕事において業務提携することを発表した。同事務所には、『ドラえもん』にレギュラー出演中のスネ夫役の関智一、ジャイアン役の木村昴らが所属している。
【動画】声優の仕事に注力！業務提携を発表した千秋
千秋はインスタにて「この度、わたくし千秋は、声優のお仕事をもっと頑張るために、声のみ預かりという形で、株式会社アトミックモンキーさんと業務提携をすることになりました」と報告。
「色んなことに挑戦する中で、改めてしっかりやっていきたいなと思ったことが、声優というお仕事でした。新しい場所で学びながら、声優やナレーションも頑張ります。これからもよろしくお願いします」と伝えた。
また、業務提携への経緯については「大好きな声優というお仕事について、知らないことばかりで、お友達の関智一さんに色々と相談していたら…こんなことになりました。凄い展開。芸歴35年目の新人のつもりで、勉強しながら、ひとつひとつ丁寧にやっていきたいです。わたし自身も楽しみです」と説明した。
