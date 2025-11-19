元テレ東・大橋未歩「節約しているのでひたすら自炊」、全12品の手料理を披露「これはすごい！」「おいしそう」 2023年にアメリカに移住、食材の代替策も明かす
2023年に米・ニューヨークに移住したフリーアナウンサーの大橋未歩（47）が18日、自身のインスタグラムを更新。「とにかく節約しているのでひたすら自炊」と近況を報告し、全12品の彩り豊かな手料理を披露した。
【写真】「これはすごい！」「おいしそう」全12品の“節約”おうちごはん披露の大橋未歩
オンラインスーパーアプリ『Weee！』を活用し、「食材を一気に買い込み、どう違う料理に化けさせるかが勝負！」「この食材同士を組み合わせるのがテトリスみたいでおもろい」と、自炊をゲームのように楽しんでいることを明かした。
また、薄味派のため「夫にはお皿と一緒に塩胡椒をボンって渡しちゃう」という夫婦間での工夫や、「アメリカで困るのが、ごぼうとか日本には当たり前にある食材が無かったりすること。大好きなきんぴらごぼうは作れないからごぼうの代わりにセロリを使ったりだましだましやっとります笑」と、海外で入手困難な食材への代替策をユーモラスに紹介。「アメリカのセロリが香り高くてとても美味しいのが発見だった！」と、異文化での料理を楽しんでいる様子をつづった。
コメント欄には「おいしそう」「彩が豊かで素敵ですね〜」「これはすごい！」「料理本発売、お待ちしておりますよ」など、その努力とセンスを称賛する声が寄せられている。
