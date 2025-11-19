¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¡¡Ö30Âå¸åÈ¾¤ÇÇË¶É¤·¤Æ¤ë¡¢Æó¿Í¤È¤â¡×¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¥À¥Ö¥ë¼ºÎø¡É¤¤¤¸¤é¤ì¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36)¡¢È«ÃæÍª¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥ª¥ó¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥»¡¼¥ë¡×PR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¥³¥ó¥Ó¤Ç¡È¼ºÎø¤¤¤¸¤ê¡É¤ò¼õ¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡×ºØÆ£»Ê¡¢¤¿¤«¤·¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×»³ºê¥±¥¤¡¢»³Åº´²¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¡×¶â¤Á¤ã¤ó¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡×¥Ê¥À¥ë¡¢À¾ÌîÁÏ¿Í¡Ö¤Ü¤ë½Î¡×¤¤ê¤ä¤Ï¤ë¤«¡¢¤¢¤ó¤ê¤âÅÐÃÅ¡£¥¤¥ª¥óÃ´Åö¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯9·î¡¢4Ç¯¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö³¿Äâ¡×¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤òÈ¯É½¤·¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò»î°û¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Ë¤â°û¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¸¤é¤ì¡¢Âç¾Ð¤¤¡£¡Ö¤â¤¦¡¢²¶¤Ï¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡2024Ç¯5·î¡¢2Ç¯È¾¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¾åºé³Ú¤È¤ÎÇË¶É¤òÈ¯É½¤·¤¿È«Ãæ¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¡¢°æ¾åºé³Ú¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡Ä¡×¤È¡¢¤¤¤¸¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¤¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª²¶¤¿¤Á¤¬·ã¥¥â¥³¥ó¥Ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£È«Ãæ¤Ï¡Ö1Ç¯È¾·Ð¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡£30Âå¸åÈ¾¤ÇÇË¶É¤·¤Æ¤ë¡¢Æó¿Í¤È¤â¡£¥À¥Ö¥ë¼ºÎø¡×¤È¼«µÔ¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍ½Äê¤òÊ¹¤«¤ì¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤è¤¯Ê¹¤¯Í¦µ¤¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁ°¤Î¤á¤ê¡£¡ÖÈà½÷¤È²á¤´¤¹¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î?¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤â¤¦¡¢ÊÌ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÈ«Ãæ¤¬¥¤¥ï¥¯¥é¤È°ì½ï¤Ë¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¡Ë²á¤´¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÇú¾Ð¤À¤Ã¤¿¡£