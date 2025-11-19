モデルで実業家の紗栄子が１８日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」に出演。モデルデビューした長男について語った。

紗栄子は２１歳で出産。長男は１７歳、次男は１５歳に成長した。藤本美貴は「デビューしたのは１７歳の？」と聞くと紗栄子は「そうです」。長男は「道休蓮」としてモデルデビュー。写真も紹介されると藤本も横澤夏子も「きれいなお顔で」「背も大きくて」とうっとりだ。

紗栄子は「上は、元旦那の本当にコピペだから、すぐバレる」と苦笑い。息子の父は、大リーグで活躍するダルビッシュ有で、特に長男は父にそっくりな風貌がデビュー時にも話題になった。

次男は逆に「私ににている」といい、２人は現在は英国に留学中。「当時、日本で子どもを育てるのが難しくて。私が一緒にでかけるとパパラッチが来ちゃうので、安全に遊ばせられなかった」といい、写真に撮られると「子どもに目線が入って（ネットや雑誌に）あげられちゃう。それが嫌で、健全な幼少期を過ごさせてあげたいと思って」留学させたと打ち合えた。

性格については「長男はマイペース、次男はジェントルマン」と説明していた。

紗栄子はダルビッシュと結婚し、２人を出産するも１２年１月に離婚を発表。その後、実業家の前澤友作氏との交際なども報じられるが１７年に破局。シングルマザーとして２人を育てている。