ニッポン放送、聴取率首位獲得 全116番組中45番組が首位を獲得【一覧】
ニッポン放送は19日、10月20日から26日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』を発表。12歳〜69歳・男女、週平均に加え、平日平均、土・日平均でも首位を獲得した。
「上柳昌彦 あさぼらけ」、「垣花正 あなたとハッピー！」、「春風亭一之輔 あなたとハッピー！」、「テレフォン人生相談」、「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」、「ナイツ ザ・ラジオショー」、「うどうのらじお」、「伊集院光のタネ」、「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」、「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」、「八木亜希子 LOVE＆MELODY」、「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」、「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」、「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」、「イルカのミュージックハーモニー」などのワイド番組に加え、特別番組「榛葉賀津也 ラジオ正論パンチ」、「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」など全116番組中45番組が首位を獲得し、ニッポン放送首位獲得の大きな原動力となった。
■全局中同時間帯首位獲得番組（個人全体：12歳〜69歳・男女）
・「上柳昌彦 あさぼらけ」(毎週月曜 午前5時〜午前6時、毎週火曜〜金曜 午前4時30分〜午前6時）
・「垣花正 あなたとハッピー！」(毎週月曜〜木曜午前8時〜午前11時）
・「春風亭一之輔 あなたとハッピー！」(毎週金曜午前8時〜午前11時）
・「テレフォン人生相談」(毎週月曜〜金曜午前11時〜午前11時20分）
・「伊集院光のちょいタネ」(毎週月曜〜金曜午前11時20分〜午前11時30分）
・「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」(毎週月曜〜金曜午前11時30分〜午後1時）
・「ナイツ ザ・ラジオショー」(毎週月曜〜木曜午後1時〜午後3時30分）
・「辛坊治郎 ズーム そこまで言うか！」(月曜〜木曜午後3時30分〜午後5時30分）
・「うどうのらじお」(毎週金曜午後3時30分〜午後5時10分）
・「鶴光の噂のゴールデンリクエスト」（毎週金曜午後6時〜午後8時30分）
※10月24日（金）は午後6時〜午後9時50分の拡大放送
・「伊集院光のタネ」(毎週火曜〜金曜午後5時30分〜午後6時）※10月23日（木）はプロ野球ドラフト会議中継のため休止
・「大沢あかね LUCKY 7」(毎週月曜〜金曜午後9時50分〜午後9時57分）
・「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」(毎週土曜午前5時〜午前7時40分)
・「八木亜希子 LOVE ＆ MELODY」(毎週土曜午前8時30分〜午前11時)
・「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」(毎週土曜 午前11時〜午後1時）
・「サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー」(毎週土曜午後1時〜午後3時）
・「さまぁ〜ずのさまラジ」（毎週土曜午後3時〜午後3時30分）
※10月25日（土）は午後3時〜午後4時20分で「さまぁ〜ずのさまラジ 秋の特大号」として拡大放送
・「僕が見たかった青空 君と奏でるラジオ」(毎週土曜午後10時〜午後10時30分）
・「なにわ男子の初心ラジ！」(毎週土曜午後10時30分〜午後11時30分）
・「ひろたみゆ紀のサンデー早起き有楽町」(毎週日曜午前5時〜午前7時)
・「イルカのミュージックハーモニー」(毎週日曜午前7時〜午前8時30分)
・「薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー」(毎週日曜午前8時30分〜午前9時)
・「ももいろクローバーZ ももクロくらぶxoxo」(毎週日曜午後10時〜午後10時30分)
・「#みちょパラ」(毎週日曜午後10時30分〜午後11時)
・「櫻坂46 こちら有楽町星空放送局」(毎週日曜午後11時〜午後11時30分)
◇「オールナイトニッポンMUSIC10/GOLD」(毎週月曜〜金曜午後10時〜午前0時)
・「オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜〜木曜午後10時〜午前0時)
・「森山良子オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週月曜午後10時〜午前0時)
・「鈴木杏樹オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週火曜午後10時〜午前0時)
・「岸谷香オールナイトニッポンMUSIC10」(第4水曜午後10時〜午前0時)
・「渡辺満里奈オールナイトニッポンMUSIC10」(毎週木曜午後10時〜午前0時)
・「吉田拓郎のオールナイトニッポンGOLD」(10月24日（金）午後10時〜午前0時)
◇「オールナイトニッポンＸ(クロス)」
・「JO1のオールナイトニッポンＸ(クロス）」(毎週水曜 深夜0時〜深夜0時58分)
・「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンＸ(クロス）」(毎週木曜 深夜0時〜深夜0時58分)
◇「オールナイトニッポン」
・「乃木坂46のオールナイトニッポン」（毎週水曜深夜1時〜深夜3時）
・「ナインティナインのオールナイトニッポン」（毎週木曜深夜1時〜深夜3時）
・「霜降り明星のオールナイトニッポン」（毎週金曜深夜1時〜深夜3時）
・「オードリーのオールナイトニッポン」（毎週土曜深夜1時〜深夜3時）
◇「オールナイトニッポンサタデースペシャル」
・「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（毎週土曜午後11時30分〜深夜1時）
◇「オールナイトニッポン0(ZERO)」
・「キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週月曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「あののオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週火曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週水曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週木曜深夜3時〜深夜4時30分）
・「三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)」（毎週金曜深夜3時〜深夜5時）
・「ヤーレンズのオールナイトニッポン0(ZERO)」（最終週土曜深夜3時〜深夜5時）
