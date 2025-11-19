俳優の野村宏伸（60）が19日までにThreadsを更新。番組制作費や出演者のギャラが削られるテレビ業界の現状についてつづった。

野村は「本当にテレビドラマも予算が無くて、打ち切りが続出…」などと言及。「私らがやっている時代のテレビと制作費やら役者のギャラにしても比べものにならない位今は低くて、この業界だけか？時代と逆に下がってる！」と実情を訴えつつ、「でも、サラリーマンも月収もそんなに上がってないのかな？この国自体がおかしくて、物価や家賃、住宅は上がってるが給料は上がらない…。まともに生きていても稼げない時代だね」と嘆いた。

「この悪い原因を作ったのは、テレビ局、芸能事務所、スポンサーこの三角関係！！これがこの業界を悪くした…と思ってるよ。情け無いけど…」と私見を記した。続く投稿では「昔ほどテレビが今の生活に比重も減り、今の世の中には興味ある事が沢山チョイスする事が出来ました。それが良いのか？悪いのか？は少し疑問だけど…」と、“テレビ離れ”が進む現状に思いをめぐらせつつ、「役者の世界も何が良いのか？良く分からなくて…。スポーツみたいに成績が数字に出ると分かりやすいんだけど。人の意見も良いけど、自分で見て感じて良いものを選ぶ様に出来るだけする様にしてます」と、自身のテレビとの関わり方についてつづった。