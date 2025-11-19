日本代表チームスタッフ変更…川崎HC就任の勝久氏が不参加、ゲインズ氏をサポートコーチとして追加招集

日本バスケットボール協会（JBA）は11月19日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選」Window1の男子日本代表（FIBAランキング22位）チームスタッフ変更を発表した。

17日に直前合宿を開始。勝久ジェフリーアシスタントコーチ（川崎ブレイブサンダース）、磯野眞テクニカルスタッフ（長崎ヴェルカ）が不参加となり、コーリー・ゲインズサポートコーチ、ブライアン・フィンリープレーヤーディベロップメントコーチ、下條海サポートスタッフ（いずれもJBA）が追加招集された。

5日に発表された時点では川崎のACという立場だった勝久氏だが、ネノ・ギンズブルグヘッドコーチの退任を受けて指揮官に就任。8日の試合から川崎を率いていた。

また、サポートコーチとして追加招集されたゲインズ氏は、2022年から2024年にかけてトム・ホーバスHCのもとでアソシエイトヘッドコーチを担当。1月に女子日本代表のHCに就任し、フィンリー氏はゲインズ氏のもとでプレーヤーディベロップメントコーチを務める。

なお、日本は28日にホーム、12月1日にアウェーでそれぞれチャイニーズ・タイペイ代表（同67位）と対戦する。