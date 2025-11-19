50mロング弾が“祝砲”に!! 後半ATに2発のスコットランドが劇的勝利、逆転首位で7大会ぶりのW杯出場決定!!
劇的な勝利を収めたスコットランド代表が7大会ぶり9回目のW杯出場を決めた。
18日に開催された北中米W杯欧州予選・最終節でスコットランドはデンマーク代表をホームに迎えた。前節終了時点で首位のデンマークと2位のスコットランドの勝ち点差は1。スコットランドがW杯ストレートインを決めるには勝利するしかなかった。
試合開始早々の前半3分に試合を動かしたのはスコットランド。右サイドから送られたクロスをMFスコット・マクトミネイが華麗なオーバーヘッドで叩き込み、スコアを1-0とした。
後半12分にデンマークに追い付かれたものの、17分にDFラスムス・クリステンセンが2枚目の警告を受けて退場。数的優位に立ったスコットランドが33分に勝ち越したが、37分に同点とされて試合はアディショナルタイムに突入した。
そして、アディショナルタイムにドラマは待っていた。45+3分、DFキーラン・ティアニーが鮮やかなミドルシュートを突き刺してスコットランドが勝ち越すと、45+8分には自陣からMFケニー・マクリーンが放ったロングシュートがGKカスパー・シュマイケルの頭上を越えてネットを揺らしてダメ押しゴール。4-2の勝利を収め、逆転でのW杯ストレートインを決めた。
英『スカイスポーツ』によると、スコットランドのスティーブ・クラーク監督は「本当に素晴らしい選手たちだ。彼らは決して諦めなかった」と選手たちを称賛している。
「彼らがどれほど優秀で、どれだけ国のために貢献しようと決意しているかについては、以前から繰り返し語ってきたことだ。今夜、彼らはそれを証明したんだ。これ以上、嬉しいことはないし、素晴らしいことだ。最高の気分だ。一人ひとりが持っているものすべてを出し切った。我々はワールドカップに行く、悪くないね」
